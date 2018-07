En los días previos a las elecciones mexicanas que tendrán lugar hoy, líderes de América Latina y Europa saludaron al candidato progresista Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre los mensajes de aliento, de esperanza y de victoria adelantada que circularon por la red social Twitter, se destacaron los de los ex mandatarios Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Manuel Zelaya.

El ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, destacó que desde la jefatura de gobierno de México AMLO traería un cambio para la región. “Cuando la política en América Latina empieza a cambiar. Luchadores sociales con ideas jóvenes dispuestos a cambiar el mundo. Adelante López Obrador”, publicó el izquierdista Petro.

La expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer, por su parte, que el posible triunfo de López Obrador sería una victoria para toda la región. “Haciendo fuerza para que el amigo pueblo mexicano elija a López Obrador este domingo. Será una victoria no sólo de México sino de toda América Latina”, aseguró Rousseff en un mensaje en su cuenta en Twitter.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se sumó a la ola de aliento a AMLO y a la expectativa de cambio que podría traer a América Latina. “Este domingo, elecciones presidenciales en México. Andrés Manuel López Obrador es una esperanza no sólo para México, sino para toda la región”, tuiteó la ex mandataria y actual senadora.

Del otro lado del Atlántico, con una foto donde aparece sonriente con el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, el ex candidato a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélechon, auguró el triunfo de AMLO. “Desde Francia saludamos con amor al pueblo mexicano. Se acerca el triunfo de López Obrador y con ello el resurgimiento de una gran nación y el despertar de una esperanza para el mundo”, publicó el socialista en su cuenta de Twitter.

Desde España, el dirigente del partido Podemos, Pablo Iglesias, también manifestó sus simpatías por el candidato de la izquierda mexicana. “Este domingo México abrirá un camino ilusionante por la paz, la justicia social y un mundo más democrático y decente. Desde España, toda la fuerza para AMLO en admiración de un pueblo hermano”, tuiteó Iglesias y acompañó su publicación con una foto de López Obrador con los brazos levantados en señal de victoria.

El ex presidente colombiano, Ernesto Samper (1994-1998), también se hizo eco de la posibilidad de que hoy AMLO se ponga al frente del ejecutivo mexicano. “Si el domingo triunfa Manuel López Obrador en México, será el comienzo del regreso del péndulo en América Latina hacia gobiernos comprometidos con la justicia social y la soberanía”, aseguró el también ex Secretario General de la UNASUR en Twitter.

Las salutaciones de los políticos al candidato progresista, no implicaron ningún acto ilegal, puesto que no fueron realizados dentro del territorio donde se llevarán a cabo las elecciones y tampoco implicaron un llamado al voto, señalaron expertos en materia electoral.

Otras figuras políticas de la región, como Verónika Mendoza y Marco Enríquez-Ominami, ex candidatos a la presidencia de Perú y Chile respectivamente, explicitaron también su entusiasmo por la esperada victoria de López Obrador. “Este domingo México tiene la oportunidad de elegir un gobierno comprometido con la gente, con la justicia, la dignidad y la soberanía. Es una oportunidad histórica para Mexico y para América latina. Fuerza México. Fuerza AMLO”, tuiteó Mendoza. Enríquez-Ominami, por su parte, escribió: “Este domingo la esperanza puede triunfar en México de la mano de López Obrador. Toda la fuerza para él y el pueblo mexicano, por el cambio, la paz y la prosperidad en Latinoamérica”. El chileno, además, publicó una foto muy sonriente junto con el candidato.

En suelo argentino, el ex ministro de economía, Axel Kicillof también aprovechó la oportunidad de saludar al casi seguramente próximo presidente de México. “Este domingo, el triunfo de López Obrador abrirá un nuevo capítulo en la historia mexicana y será un bocanada de aire fresco para América Latina. El neoliberalismo, los gobiernos de ricos para ricos, fracasan tanto en México como en Argentina. ¡Arriba México!”, tuiteó el diputado nacional por Capital Ferderal.