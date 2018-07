“Me siento capacitado y con confianza para ser presidente de los argentinos” a partir del 2019, señaló el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmando su decisión de pujar por la candidatura presidencial. “Calculo que en agosto o septiembre ya va estar definido”, anticipó ya como precandidato del peronismo y apuntó a quienes ponen como límite a la ex presidenta Cristina Kirchner para la construcción de un espacio opositor: “Los que están más enojados con Cristina que con (Mauricio) Macri no están pensando en los argentinos”. Rossi participará mañana, a las 19, del debate “A pesar de los tarifazos, los despidos y el festival de la especulación: No queremos renunciar a nuestros sueños”, con Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Heller y Eduardo Jozami. El debate es organizado por Participación Popular y el Partido Solidario, en Av. Ricardo Balbín 4221 (CABA).