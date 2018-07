Tras el reclamo de la escritora Margaret Atwood, quien le pidió a la vicepresidenta que no mirara para otro lado mientras se debate en el Congreso Nacional la problemática de miles de mujeres que mueren como consecuencia de abortos clandestinos, Gabriela Michetti redobló la apuesta durante una entrevista concedida al diario La Nación.

La titular del Senado afirmó sentirse orgullosa de poder “portar 8como mujer) a un ser humano que ya se ha concebido”, y agregó que, por su experiencia, las mujeres pobres consideran que “es como una cosa de empoderamiento tener hijos, ser madres”.

A continuación la respuesta completa de Michetti al periodista Gabriel Sued:

“Bueno, lamentablemente para algunas personas, y para mí de manera privilegiada, somos las que podemos portar al ser humano que ya se ha concebido. No lo considero como una cosa lamentable, como ‘qué macana que nos tocó esto’. Al contrario, para mí es un don extraordinario que la vida nos dio. Si tuviéramos una sociedad mucho menos individualista y mucho menos yoica, me parece que le daríamos mucho más valor a eso. Y si no te da para criarlo porque no tenés, no sé, piscológicamente en ese momento te sentís que no podés y estás limitada totalmente por eso, bueno, entonces lo podrás dar en adopción y alegrarás a una familia. En mi experiencia, de más de 30 años de trabajo social, las mujeres de menos ingresos son las que más hijos quieren tener y además es como una cosa de empoderamiento tener hijos, ser madres. También me pregunto cuánto hay de utilización de ese tema porque es impresionante, cuando conversás con las mujeres de los barrios ellas te dicen con orgullo: ‘Tengo ocho, tengo siete’. Hay muchas cosas filosóficas detrás de esto.

De esta manera, la presidenta provisional del Senado, emuló a su compañera de espacio, la diputada Estela Regidor, quien durante el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara baja había apelado a un curioso argumento para rechazar la iniciativa de la Campaña Nacional por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito. "Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte", afirmó la radical correntina, tras definirse como una “protectora” de los animales.