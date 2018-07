Juan Martín Del Potro debutó ayer en Wimbledon con una sólida victoria ante el alemán Peter Gojowczyk por 6-3, 6-4 y 6-3, en una hora y 50 minutos. En un día ventoso en la capital inglesa, el número 4 del ranking continuó con una costumbre que ha impuesto desde que debutó en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en 2007: ganar el día de su estreno. En sus nueve participaciones en el Grand Slam sobre pasto, siempre ha celebrado el triunfo.

Y esta vez lo hizo ante un rival al que no se había enfrentado antes. Gojowczyk, clasificado en la posición más alta de su carrera como número 39 del mundo, no encontró soluciones para complicar al tandilense. En el primer set, la Torre supo apretar cuando lo necesitó detrás de la línea de fondo y con su servicio se mantuvo impecable con ocho aces y un 82 por ciento de puntos ganados con su primer saque. En el sexto juego logró abrir una brecha en el marcador (4-2), aprovechando su tercera opción de quiebre (1/3), mientras que 12 golpes ganadores completaron una convincente actuación. Incluso cuando estuvo contra las cuerdas supo reaccionar a tiempo. En el octavo juego del segundo set, Del Potro sufrió por primera vez con su servicio 3-4, 15-40. El alemán fue más agresivo y encontró dos oportunidades de break. Pero el tandilense tomó la iniciativa con su derecha, y no sólo sacó adelante el juego, sino que de inmediato convirtió un nuevo break (5-4). No falló con su saque y cerró el set.

Del Potro mantuvo el mismo guión en la tercera manga. Esperó su momento, que llegó en el tercer juego, para romper el servicio de Gojowczyk por tercera vez. Un nuevo break más sirvió para asegurar el partido y su pase a la siguiente ronda, en la cual enfrentará al español Feliciano López, que batió el record de participaciones consecutivas en un Grand Slam (66), superando las 65 de Roger Federer, con un triunfo frente a Federico Delbonis por 6-3, 6-4, 6-2.

Primera vez del Peque . Diego Schwartzman consiguió ayer la primera victoria de su vida sobre pasto al vencer en la primera ronda al bosnio Mirza Basic, por 6-3, 6-2 y 6-1. Tras siete derrotas en sus siete primeros partidos sobre pasto, el Peque por fin rompió la barrera y se apuntó un triunfo para avanzar a la segunda ronda, en la cual se medirá frente al checo Jiri Vesely, número 93 del mundo y verdugo del alemán Florian Mayer, por 7-6 (7-3), 6-4, 4-6 y 6-1.

. Diego Schwartzman consiguió ayer la primera victoria de su vida sobre pasto al vencer en la primera ronda al bosnio Mirza Basic, por 6-3, 6-2 y 6-1. Tras siete derrotas en sus siete primeros partidos sobre pasto, el Peque por fin rompió la barrera y se apuntó un triunfo para avanzar a la segunda ronda, en la cual se medirá frente al checo Jiri Vesely, número 93 del mundo y verdugo del alemán Florian Mayer, por 7-6 (7-3), 6-4, 4-6 y 6-1. Duelo fratricida. En el último partido con protagonismo argentino, Horacio Zeballos se impuso a Guido Andreozzi, por 4-6, 7-6 (7-1), 6-4 y 6-4 y hoy tendrá un inmenso escollo, ya que Novak Djokovic será su rival en la segunda ronda. Nole se impuso ayer al estadounidense Tennys Sandgren en tres sets (6-3,6-1 y 6-2).

También hoy tendrá su segunda participación en el torneo Guido Pella, que enfrentará a Marin Cilic.