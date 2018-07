Defensoras, fiscales y empleadas del Poder Judicial se manifestaron ayer por la legalización del aborto con un pañuelazo en el Centro de Justicia Penal. Si bien fue una movida que no tuvo organización institucional, generó gran repercusión. "Cuando yo empecé a trabajar, en tribunales no se hablaba de aborto más que en el caso de dictar una condena penal", dijo la ex defensora Matilde Bruera. En tanto, las trabajadoras del Servicio Público de la Defensa Penal, que organizaron el pañuelazo --al que se sumó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y concejalas-‑, señalaron que "la discusión no es aborto sí, o aborto no, lo que se está debatiendo es si el aborto es legal o clandestino. Quienes no están a favor de la ley, están a favor del aborto clandestino", afirmaron. "Que aprueben nuestro proyecto, que sea ley, que sea ley", fue el canto que se escuchó en la plaza de Sarmiento al 2800, donde se levanta el nuevo edificio de la Justicia Penal. En tanto, la defensora Alejandra Paolini afirmó que "este debate está ganado en la sociedad, y no hay vuelta atrás".

Hasta allí llegaron fiscales, defensoras y defensores, además de empleadas, empleados y operadores de casi todas las oficinas, incluso de las que aún funcionan en el edificio de Balcarce y Pellegrini. También hubo empleadas y funcionarios de la justicia federal. Los pañuelos verdes se vieron en bolsos, mochilas, carteras, muñecas y cuellos de quienes se autoconvocaron para apoyar la ley que el 8 de agosto se debatirá en el Senado de la Nación, donde llega con media sanción.

Como abogadas, las trabajadoras de la defensoría pública desmintieron que el proyecto de ley sea contrario a la Constitución nacional. "Los tratados internacionales a los que nuestro país adhiere no solo no obstaculizan, sino que habilitan, y de hecho muchos de los órganos de control recomiendan ampliamente la despenalización del aborto y la ampliación de sus supuestos legales", expresaron en un documento.

En el pañuelazo judicial, las trabajadoras dijeron: "Hace tiempo estamos movilizadas y tomando postura respecto de determinadas cuestiones que nos afectan como sociedad y que nos convocan por formar parte de un poder del Estado".