El seleccionador de Uruguay, Oscar Tabárez, admitió que Francia fue superior en los cuartos de final de Rusia 2018 y pidió a sus futbolistas que no agachen la cabeza. “Hoy se terminó un sueño, pero vienen más partidos, viene una Copa América, después la clasificación a otro Mundial... Así como terminó este sueño vendrán otros, y hay que tratar de conseguirlos. Hoy se dejó todo en la cancha, de eso no hay duda de estos muchachos. La mirada bien alta y ningún reproche”, dijo el entrenador de 71 años, quien aclaró que con la derrota 2-0 se le termina el contrato como seleccionador y que su continuidad dependía ahora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entidad que celebrará elecciones el próximo 31 de julio.

Antes del duelo el clima de fiesta era tal que hasta una banda militar desfiló por las calles del casco viejo de Montevideo para entonar “Cielo de un solo color”, una canción del grupo No Te Va Gustar (NTVG) que fue adoptada como himno de la Celeste en este Mundial.

Pero el sueño que Uruguay mantenía en Nizhny Nóvgorod se esfumó con un cabezazo de Varane al final de la primera mitad y con un error fatal del arquero Muslera en el minuto 61 tras un remate de Griezmann. Al respecto, Tabárez defendió al guardameta. “Fernando ha sido un sostén de este proceso y jamás me voy a lavar las manos con ningún futbolista”, señaló el Maestro, quien admitió que el equipo de Deschamps fue mejor en el global del partido y aprovechó errores defensivos de Uruguay. “El rival nos superó y nos ganó bien. Hay que felicitar a Francia, que controló bien el partido y con el 2-0 la ventaja ya era mucha. No encontramos las soluciones”, reconoció el DT.

En tanto, un silencio sepulcral invadió Montevideo y otras ciudades del país. “Mazazo: Uruguay quedó eliminado”, resumió el diario El País en su edición online, mientras que El Observador admitió que el seleccionado charrúa fue “superado de punta a punta” y que “sobraron las ganas, pero faltó fútbol”. La realidad golpeó duro y los uruguayos asumieron que la victoria de Francia fue inobjetable.

Tabárez entendió que la gente en Uruguay estuviera decepcionada, pero pidió a los hinchas que valoren el hecho de ver a su selección entre las ocho mejores de un Mundial. “Somos un país que desde el punto de vista demográfico nos cuesta todo un poco más que a las grandes potencias como Francia, Inglaterra o Alemania. Uruguay tiene gran cultura futbolística y las derrotas se tienen que sentir (...) Pero, ¿cuántos equipos de la elite mundial se fueron antes que nosotros? Esto duele, pero no tenemos que ser dramáticos”, reflexionó el experimentado seleccionador.

Consultado sobre su continuidad en el cargo, Tabárez remarcó: “Conozco pocos casos en los que el entrenador decida si sigue o no. A mí hoy se me terminó el contrato, no me corresponde hablar del tema. Nunca me gustó hacer lobby, ni nada por el estilo. Esta parte de la actividad se terminó”, aclaró el hombre al frente de la selección uruguaya desde 2006 en el actual proceso, pero que también ocupó el banquillo del equipo entre 1988 y 1990.