Con una inversión de 5 millones de pesos, el programa A la plaza --que desarrolla la Subsecretaría de Políticas de Género provincial-- renueva este año una veintena de espacios públicos para que las mujeres se sientan seguras y libres de violencias. Se trata de plazas y espacios abiertos barriales que se suman a otros 27 intervenidos durante 2017, con la participación de movimientos de mujeres. La iniciativa es uno de los componentes del Programa MUJERES, que se desarrolla en Municipios y Comunas, y que otorga recursos económicos a los estados locales para ser utilizados en materiales y equipamiento para la construcción o mejoramiento de espacios públicos, en conjunto con organizaciones de mujeres de cada localidad. El proyecto propone la participación activa de las beneficiadas de las comunidades para pensar cómo transitan los territorios, cómo construir seguridad colectiva y comunitaria y, al mismo tiempo, fortalecer la plaza como un espacio de encuentro, de intercambio y de lucha por los derechos. Este año, también llegan las garitas de colectivos a la zona norte de la bota.

“Quizás no veamos los resultados hoy, pero las mujeres tienen un lugar donde concurrir”, dijo Gabriela Sosa, titular de la subsecretaría, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La propuesta de intervención en plazas y espacios públicos busca llegar a todas las localidades de la provincia; y debe realizarse entre las gestiones locales y organizaciones o grupos de mujeres. La puesta en marcha debe estar atravesada por la perspectiva de género y la visión de seguridad ciudadana. “Creamos un programa que es ni más ni menos que la búsqueda de que la plaza o un espacio público no ocupado sean intervenidos por las mujeres, donde consideren que hay peligro o es un sitio dificultoso para transitar, en los municipios o comunas”, agregó Sosa. Al identificar esos lugares, la idea es poner manos a la obra con fondos que llegan desde la subsecretaría a las comunas para transformar los espacios en lugares inclusivos para las mujeres. “Nosotros facilitamos los recursos para la compra de materiales y para poder adaptar los lugares de manera exclusiva, embellecerlos”, dijo la funcionaria, quien al mismo tiempo aclaró: “Este programa tiene una condición muy interesante y es que para ponerlo en marcha se debe convocar desde cada municipio o comuna a las organizaciones de mujeres de estas localidades para planificar con ellas, entonces hay gran diversidad de propuestas: salieron desde canchitas de fútbol para mujeres, hasta glorietas porque no había sombra para tomar mates en los bancos de la plaza. Es un proyecto desafiante. Los resultados fueron diversos, no es solo la compra de materiales, sino también promover la participación ciudadana y les pedimos eso a las organizaciones que reclaman al estado cuestiones no resueltas a nivel local. Fue un proceso que nos dimos con la participación de referentes de espacios de mujeres que fortalece y enriquece los proyectos de gestión y eso se ve reflejado después en el nombre de la plaza, en cómo se va a cuidar y es un desafío para los municipios y comunas también. Es un espacio que es para ellas y le ponen muchas expectativas. Estas políticas suelen ser tradicionalmente desde la obra pública”.

A su vez, la iniciativa apunta a “discutir la seguridad desde la perspectiva ciudadana, participativa, el diseño urbano y lo político, todo desde la perspectiva de género. Claramente la plaza también es un espacio de discusión y de demandas”, señaló Sosa. “Reflexionamos que el programa es la entrega de recursos pero en el camino hacemos talleres sobre cómo transitan, con qué temores caminan, qué pasa con las mujeres cuando atravesamos una cuestión de violencia. El aislamiento en el que nos ponen los agresores. Una de las cuestiones más interesante es trabajar desde los talleres hacia la comunidad. Pensamos en ciudades inclusivas”, dijo.

En las plazas se fijan carteles, con contenidos contra la violencia que también son discutidos durante los talleres. “Es importante desde lo simbólico y desde lo concreto. Porque quizás no veamos los resultados hoy, pero las mujeres tienen un lugar donde recurrir”, destacó la funcionaria. Y agregó: “Este año vamos a agregar el plan del norte que abarca Villa Ocampo, Florencia, Reconquista y la zona de la ruta 1, garitas de colectivos seguras, desde la misma perspectiva”.