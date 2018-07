A la Legislatura le pasó por al lado el reclamo del presidente Mauricio Macri y una mayoría de diputados se mantiene firme en su intención de no aprobar la adhesión a la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que promueve el gobierno nacional. El titular de la Casa Rosada le reprochó unos días atrás y en público al gobernador Miguel Lifschitz que Santa Fe “es la única provincia grande” que no le dio aval a la norma. Pero los legisladores frentistas y peronistas, en diálogo con Rosario/12 , avisaron que no le darán media sanción. “Puede ser beneficiosa para los empresarios, pero es absolutamente perjudicial para el trabajador” exclamó Luis Rubeo. “Representa un retroceso en el derecho de los trabajadores”, avaló Jorge Henn.

El proyecto de ley de adhesión descansa desde el año pasado y sin mayores movimientos en la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, que preside el socialista Miguel Solís. El espacio tiene once legisladores, de los cuales seis son del Frente Progresista (Verónica Benas, Ariel Bermúdez, Oscar Pieroni, Claudia Moyano, Henn y el propio Solís), tres peronistas (Rubeo, Germán Baccarella y Federico Reutemann) y uno de la izquierda (Carlos Del Frade). La diputada Cesira Arcando es la única de Cambiemos y, a priori, la única que levantará la mano para que el expediente baje a recinto. En ese conteo, el proyecto no tiene chances de salir y el pedido de Macri no será cumplido.

“El proyecto tiene una particularidad, habla de que cualquier trabajador de la provincia para poder llevar adelante un reclamo vinculado a su salud previamente tiene como requisito indispensable pasar por la comisión médica. Y hay una sola en Santa Fe, en Rosario, entonces un trabajador de Reconquista, Rafaela, Rufino tiene que ir a Rosario, con el incordio que significa. Y tiene otro agravante, en el hipotético caso que la comisión determine que el trabajador tiene razón, para que pueda llevar adelante cualquier planteo judicial, tiene que realizarlo en el mismo lugar donde funciona la comisión. Es decir, buscar un abogado en Rosario que lo represente e iniciar el juicio en Rosario. Y la primera audiencia se da con 18, 20 meses porque los Tribunales están colapsados”, describió Rubeo.

“Estamos asistiendo a un verdadero apriete público del gobierno nacional, para obligarnos a adherir a una norma que no solo representa un retroceso en el derecho de los trabajadores, sino que implica quitarle responsabilidades a las grandes empresas, en la propia naturaleza de sus funciones”, aportó el radical Henn, por su parte. Para el ex vicegobernador, los santafesinos desconocen los contenidos de la reforma que impulsa el presidente y aclaró un eventual contrasentido entre el título y los efectos que se promueven: “La ley pretende bajar los niveles de litigiosidad entre las empresas y los trabajadores. La pregunta que tenemos que hacernos antes que nada es precisamente a quienes estamos favoreciendo si adherimos a la ley y permitimos que se aplique en el territorio de nuestra provincia. Y lo único que vemos es un aporte más a la flexibilización laboral”.

Rubeo sostuvo que si no se instala una mayor cantidad de comisiones médicas en la provincia “nunca” se va a votar la ley. “No es que nosotros somos caprichosos o como dijo Macri que estamos a favor de la industria del juicio”, apuntó. El ex presidente de la Cámara de Diputados consideró que solo los diputados macristas piden por su aprobación, aunque “algunos radicales filo PRO miran para otro lado”. En tanto, y respecto a las consecuencias de una eventual adhesión de la Provincia a la norma, Henn fue enfático: “En muchas de las provincias que adhirieron a esta ley, ya existen fallos judiciales que la declaran inconstitucional. Paradójicamente, intenta limitar la llamada industria del juicio laboral y fomenta declaraciones de inconstitucionalidad”.