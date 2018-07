El presidente Donald Trump se vio ayer en el centro de una avalancha de críticas de republicanos y demócratas en su país, luego de la conferencia de prensa que siguió a su cumbre con el líder ruso Vladimir Putin. El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el republicano Paul Ryan (foto), apuntó en una nota que Trump debería entender que Rusia no es su aliado. “No hay una equivalencia moral entre Estados Unidos y Rusia, que sigue siendo hostil a nuestros valores básicos e ideales”, agregó el parlamentario. Por su parte, el titular del partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, apuntó que, en la conferencia de prensa con Putin, Trump había exhibido un comportamiento que llamó peligroso y débil ante, dijo, un adversario como Rusia. “En toda la historia de nuestro país, nunca los estadounidenses vieron a su presidente apoyar a un adversario de Estados Unidos como Donald Trump ha apoyado al presidente Putin”, expresó Schumer en Twitter. Los legisladores no escondieron su irritación por el gesto de del mandatario de aceptar la palabra de Putin negando cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, como afirman los servicios estadounidenses de inteligencia. El senador republicano John McCain, por su parte, opinó: “La conferencia de prensa de hoy en Helsinki es uno de los desempeños más vergonzosos de un presidente estadounidense que podamos recordar” y agregó: “Ningún presidente anteriormente se ha humillado de forma más abyecta ante un tirano” que Trump, afirmó McCain. Otro senador republicano, Jeff Flake, apuntó que el desempeño de Trump había sido vergonzoso. “Nunca pensé que viviría para ver a un presidente estadounidense subir al escenario con un presidente ruso, y culpar a Estados Unidos por una agresión de Rusia. Es vergonzoso”, afirmó en Twitter. El legislador demócrata Jimmy Gomez fue aún más allá y apuntó que el mandatario había llegado a los límites de la traición. “Aliarse con Putin contra los servicios estadounidense de inteligencia es asqueroso; pero no defender a Estados Unidos está al borde de la traición. Todos los estadounidenses deberían estar preocupados”, apuntó el demócrata. También un ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cargó contra el presidente estadounidense. “La actuación de Donald Trump durante la rueda de prensa alcanza y supera el umbral de los ‘crímenes graves y las faltas’. No ha sido nada menos que una traición”, afirmó a través de las redes sociales John Brennan, quien estuvo al frente de la agencia de espionaje entre los años 2013 y 2017.