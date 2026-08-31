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El País

Tras el último papelón en conferencia, Karina Milei puso el ojo en Ravier

Un vocero que no convence a nadie

En las filas del Gobierno miran con mucha preocupación los traspiés repetidos del encargado de informar sobre la gestión. Analizan alternativas.

El vocero presidencial, Adrian Ravier. Noticias Argentinas

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