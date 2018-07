“¿Y trabajar cuándo, Mauri?”, fue la pregunta que le hizo Sabrina al Presidente, quien respondió consultas online a través de Instagram desde su despacho en la Casa Rosada. La respuesta de Mauricio Macri, quien ayer no aceptó ninguna repregunta en la primera conferencia tras la corrida bancaria y el acuerdo con el FMI, fue una declaración de principios: “Bueno, comunicar es parte del trabajo del Presidente, Sabrina”.

La primera vez que Macri usó el sistema de Instagram Live desde que llegó a Balcarce 50, también respondió que "me parece ocurrente que me digan Gato". Aunque en esta ocasión, no justificó su afirmación.

"Ahora tenemos un tipo de cambio flotante", arguyó sobre la situación económica, por lo cual "nos tenemos que acostumbrar a eso". Además, pidió "empezar a pensar en pesos y no en dólares". Y admitió que "tenemos que resolver la inflación. Creí que iba a ser más simple, la subestimé".

En ese sentido, enfatizó que "Hay mucha gente que quiere venir a invertir pero, como más del 90 por ciento de los países del mundo no tienen inflación, los que quieren venir no saben cómo hacer y eso hace que no estemos generando todos los trabajos que podríamos".

Por otra parte, destacó que "cada vez producimos más gas, petróleo, litio, el turismo no paró y las exportaciones de software tampoco. El trigo está lanzado a batir récords tras la sequía de este año, que también fue parte de esta tormenta perfecta". Y que se pondrá "en marcha más fuertemente la economía", en un contexto en el que "hay muchos sectores que no pararon".

También justificó el ajuste, en el marco del acuerdo con el FMI. "Es un Estado que gasta más que los impuestos que pagamos, que son demasiados. Estamos en el camino de que la política haga su ajuste para que podamos crecer. Es mentira que esto es un ajuste para todos; es un ajuste para la política".

Se tomó tiempo para responder una pregunta de su vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien preguntó qué le quita el sueño. "Transmitirle a la gente la tranquilidad y la convicción de que estamos en el rumbo correcto. Sé que hay miedo de que vamos a volver a las crisis del pasado, pero no", respondió Macri. "Hoy estamos enfocados en bajar el exceso de gasto y lo venimos haciendo. Todo nos fortalecerá para que las futuras tormentas no nos peguen como esta", añadió.

Finalmente, respecto de preguntas sobre sus gustos, recomendó la serie Peaky Blinders, y que pasa el tiempo armando rompecabezas con su hija Antonia, con quien contó que además mira La pantera rosa.