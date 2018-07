El ministro de Trabajo, Carlos Triaca, justificó la decisión de aplicar una multa de más de 800 millones de pesos a la Federación Nacional de Camioneros por considerar que incumplió una conciliación obligatoria en diciembre pasado.

"No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos", enfatizó Triaca. El gremio de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización" por la sanción del Gobierno.

En declaraciones radiales, el ministro señaló que Camioneros "tiene que pagar la multa y después recurrirla". "Muchos se envuelven en banderas ideológicas y no están preocupados por la realidad de los trabajadores", lanzóTriaca.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, calificó hoy al Gobierno de "gorila y antiobrero" por multar a su gremio y anticipó que recurrirá a la Justicia para revertir la decisión oficial.

Moyano también cuestionó duramente a Jorge Triaca y recordó que "el padre del ministro de Trabajo" fue el único sindicalista adherente que tenía el Jockey Club. Ahí no va cualquiera, van los oligarcas, los gorilas". Se ve que entre padre e hijo se repite la historia", complet+o.

Además, aseguró que "si quieren llevarse ese dinero (el de la multa) quiebran la obra social". "Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del Ministerio para que los atiendan y les diga él (por Triaca) por qué tomaron esta medida", manifestó el dirigente gremial.