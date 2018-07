El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió ayer a los nuevos miembros del Congreso, así como a su sucesor, Iván Duque, cuidar y defender la paz firmada, en 2016, con la guerrilla de las FARC, organización que por primera vez tiene representación en el Senado y la Cámara. El partido FARC tiene por primera vez cinco senadores y cinco representantes a la Cámara a quienes el presidente dio la bienvenida. “¡Cuiden la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! ¡Defiéndanla! Luchen por ella! Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación”, dijo el jefe de Estado en su último discurso como presidente en el Congreso. Santos, quien entregará el cargo el próximo siete de agosto, añadió que el Congreso y Duque deben cuidar la paz para el país continúe creciendo fuerte y de sus frutos. “Colombia merece vivir en paz!” arengó el único mandatario que después de varios intentos de sus antecesores, pudo firmar el acuerdo de paz con las FARC pero que sin embargo según denuncian varios organismos de derechos humanos, aun no están dadas las garantías a los líderes sociales desmovilizados. A pesar de estas denuncias, el gobernante declaró en el Congreso que su administración deja avanzada de manera importante la implementación del tratado con las FARC. “La mejor prueba ha sido ver a sus excomandantes votando por primera vez en su vida y verlos aquí sentados, defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas”, destacó en su discurso. De esta manera exhortó a los legisladores y al gobierno entrante a que continúen con la debida implementación de lo pactado porque, según afirmó, lo que está empeñado no es la palabra del presidente sino la del Estado ya que la decisión fue refrendada por el Congreso.