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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de septiembre
En las efemérides del 6 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.
06 de septiembre de 2026 - 07:04
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Rosa Roisinblit muiró el 6 de septiembre de 2025.
Sandra Cartasso
Temas en esta nota:
efemérides
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