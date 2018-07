“Los productores que invierten con tasas de interés del 46 por ciento son héroes”, afirmó ayer el diputado nacional Felipe Solá luego de conversar con un grupo de productores en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde participó de la Fiesta de la Naranja de Ombligo. “La economía está parada y hay incertidumbre. Hace muchos años que no nos sentíamos así”, explicó el dirigente del Frente Renovador. “Este gobierno cometió errores muy graves en la economía, errores de diagnóstico y de modelo económico”, señaló en referencia a la alianza Cambiemos, y se preguntó: “¿Cómo vamos a producir con un 46 por ciento de tasa de interés? ¿Cómo convencer a alguien para que ponga plata en las naranjas o en cualquier otra producción local? Los que invierten con esta tasa de interés son héroes”, dijo el ex gobernador peronista, anotado entre los posibles candidatos presidenciales de cara al 2019. “Cuando hay vaivenes económicos muchos se agregan a la pobreza, y otros se salvan porque están líquidos, tienen dólares”, explicó Solá, y contó que en sus pagos de General Rodríguez “hay el doble de chicos y cola de personas grandes y abuelos en los comedores”. “Aumentaron la cantidad de chicos por comedor pero no la cantidad de comedores”, apuntó. “La Argentina no fue siempre así. Hemos tenido otros momentos muy buenos pero no los hemos valorado. No hay que olvidarse de esos momentos buenos a la hora de votar”, reflexionó.