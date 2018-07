El presidente Donald Trump rechazó ayer haber hecho concesiones a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre bilateral de hace una semana en Helsinki. “Cuando ustedes oigan lo negativo que las ‘fake news’ (noticias falsas) dicen de mi encuentro con el presidente Putin y de que cedí a todo, recuerden que no cedí NADA”, escribió ayer por la mañana en un tuit, en un nuevo ataque a los medios de comunicación. Trump asegura que sólo habló con Putin de cuestiones que serán útiles a los dos países en el futuro. “Además nos entendimos muy bien, algo muy bueno, menos para los medios corruptos!”, añadió. Tras el encuentro con Putin de la semana pasada, Trump se enfrentó a una ola de críticas incluso de sus propias filas del Partido Republicano y en varias ocasiones se vio obligado a aclarar o desmentir declaraciones. En el foco de las críticas está la acusación de que no hizo frente a Putin con la determinación suficiente y que no defendió a sus servicios secretos. En el encuentro, Putin desmintió cualquier injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y Trump le creyó. “Tengo una gran confianza en mis servicios secretos. Pero les diré que el presidente Putin fue hoy extremadamente firme y enérgico en su desmentido”, dijo entonces Trump. Sus palabras se interpretaron como una toma de postura abiertamente contra la inteligencia estadounidense, que asegura tener pruebas de esa injerencia. El mandatario dio marcha atrás y dijo después que comparte la postura de los servicios secretos. Pero en la noche del domingo, Trump calificó las investigaciones sobre Rusia de “gran engaño”.