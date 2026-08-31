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El capitán le dice adiós a la Selección

“Es parte de nuestra vida”: la despedida de Víctor Hugo Morales a Messi

El periodista y conductor de La Mañana dejó un sentido mensaje por el retiro del rosarino de la Albiceleste.

Messi
FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina vs Algeria 16 June 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS AMY KONTRAS. AFP

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