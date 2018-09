El Enargas está a tiempo de no trasladar la elevada inflación macrista a los usuarios del servicio público. Para ello, su presidente, Mauricio Roitman, debería considerar las siderales ganancias que las licenciatarias percibieron entre 2016 y julio de 2018. Esas utilidades aumentarían todavía más si autoriza el traslado a tarifa de la deuda contraída por las distribuidoras con las productoras, por haberse fijado con aval de ese organismo precios del gas dolarizados.

Se habilitó nuevos incrementos en la tarifa del gas del orden del 30 por ciento. En el aumento influyen la adecuación semestral por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), aplicada a los segmentos transporte y distribución. Pues bien, se supone que el Enargas debe revisar semestralmente los cálculos de ajuste elaborados por las distribuidoras y transportistas en base a los cambios en el IPIM, realizando una adecuada evaluación considerando otras variables macroeconómicas que permitan ponderar el impacto en las economías familiares, que no se limite al conjunto de asalariados, tal como se previera en un inicio, sino que considere niveles de actividad, salariales, jubilaciones, entre otras cuestiones.

¿Cómo pudo realizar el Enargas una adecuada evaluación de las propuestas de las distribuidoras y transportistas sin contemplar sus ganancias en 2016, 2017 y lo que va de 2018? ¿Por qué el Enargas no publicó, como material de consulta, las ganancias, la distribución de dividendos, los beneficios de las variaciones en el tipo de cambio y las mejoras interanuales de esas variables para distribuidoras y transportistas?

Festín

Las ganancias de las transportistas y de algunas distribuidoras durante los dos primeros años de gestión de la Alianza Cambiemos, según los números presentados por Marcos Peña en el Congreso a mitad de año, son las siguientes:

1. TGS: ganó 2793 millones de pesos en 2017, contra 931 millones en 2016. La mejora fue del 200 por ciento.

2. TGN: ganó 842 millones de pesos en 2017, contra una pérdida de 259 millones en 2016. La mejora fue del 425 por ciento.

3. Las nueve distribuidoras registraron ganancias en 2017 por un total de 4973 millones de pesos, contra 790 millones el año previo. Los crecimientos más importantes fueron para Camuzzi Pampeana, con una mejora del 498 por ciento, seguida por Gas del Centro con un 444 por ciento y Gas Cuyana con un 331 por ciento.

4. En 2017, las ganancias de ese grupo de empresas totalizaron 8600 millones de pesos.

2018

A partir de abril de 2018 entró en efecto la tercera y hasta entonces pendiente etapa de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), y estos son los resultados:

1. TGN incrementó 23 por ciento sus ganancias entre enero y junio de 2018 respecto del mismo período del año anterior, al pasar de 302,8 a 370,9 millones de pesos. Entre abril y junio, el salto fue de 100,4 a 234,5 millones. Es decir, una mejora del 133 por ciento (más que duplicó sus ganancias). En abril distribuyó dividendos por 367,7 millones de pesos,casi la mitad de lo ganado en 2017.

2. TGS ganó 1099 millones de pesos en el segundo trimestre, una mejora interanual del 73 por ciento. En el primer semestre de 2018 ganó 2834 millones, 118 por ciento más que el mismo período de 2017.

3. Camuzzi Gas del Sur mejoró su ganancia 161 por ciento durante los tres últimos meses del primer semestre. Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana creció 19 por ciento.

4. Gas Ban ganó 568,5 millones de pesos en el primer semestre. La mejora respecto al mismo período de 2017 fue de 283 por ciento. Además, en abril decidió reservar para futuros dividendos 515,8 millones, casi todo lo ganado.

5. Distribuidora Gas del Centro, entre abril y junio, ganó 387,2 millones de pesos, una mejora del 209 por ciento, cuando había obtenido 125,1 millones en el ejercicio anterior. Al primer semestre, pasó de 144,5 millones en 2017 a 608,9 millones en 2018, una expansión del 321 por ciento. Respecto de Gas Cuyana, los números son: ganancia de 357,9 millones, una mejora del 337 por ciento, para el segundo trimestre; y ganancia de 544,2 millones, aumento del 810 por ciento, para el primer semestre de este año. Sumando lo ganado por ambas distribuidoras entre enero y julio de 2018 en relación a igual lapso de 2017, el incremento fue del 465 por ciento, de 204 a 1153 millones de pesos.

6. Los dividendos de estas últimas distribuidoras aprobados en marzo fueron de 620 millones de pesos para Gas Cuyana y 751 millones para Gas del Centro. El reparto total asciende a 1371 millones de pesos, 19 por ciento por arriba de las ganancias del primer semestre de 2018.

7. Las ganancias de la energética Central Puerto subieron de 1014 a 10.914 millones de pesos, una variación de 976 por ciento interanual para el primer semestre.

En el plenario de la Cámara de Senadores, del 22 de mayo pasado, por el proyecto de ley que declaraba la emergencia tarifaria en los servicios públicos, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de la República Argentina, Juan José Mitjans, expresó: “El componente de transporte y distribución (de la tarifa) no se ajustó, es decir, quedó congelado desde el mes de julio de 1999 hasta el mes de abril del 2014. Partimos de valores que no se ajustaban desde 1999... (pero ahora) el Enargas estableció para las transportistas y las distribuidoras cuáles son los ingresos necesarios para cubrir sus costos de operación y para hacer inversiones que son obligatorias, con una rentabilidad justa y razonable”. El fallo de la Corte Suprema es taxativo: las tarifas deben ser justas y razonables. Esas premisas no se están cumpliendo para la sociedad, y sólo permiten ganancias extraordinarias para las empresas.

* Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).