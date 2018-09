“Aborto legal”, será el “grito global” que encarnarán miles de personas esta semana, cuando se conmemore el Día Internacional de Acción por el derecho al aborto. En Rosario, un festival en el Monumento a la Bandera será el lugar para un nuevo pañuelazo verde con la intención de mantener viva la lucha por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue negada por el Senado de la Nación, el mes pasado. “Los pañuelos a clóset, nunca más”, dijeron entonces las mujeres que aseguran que la legalización es solo cuestión de tiempo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario convoca para este sábado, a partir de las 14, a disfrutar de bandas en vivo, feria y un reclamo insoslayable, con un agitazo por la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia, frente a la arremetida de los sectores religiosos y antiderechos.

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Así lo instalaron organizaciones de mujeres, en 1990, durante el V encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Este año, la fecha cobra fuerza, luego de que a partir de febrero la discusión por el aborto legal llegara a lugares impensados, gracias a la lucha de más de 13 años de la Campaña y a la ola verde que inundó las calles con niñas y adolescentes que se ponen al frente del reclamo para decidir sobre sus propios cuerpos. Durante todos esos años, el proyecto de despenalización y legalización de la IVE se presentó siete veces en el Congreso nacional y la última tuvo media sanción en Diputados, en julio pasado; pero Senadores le dio la espalda al reclamo. “Eligieron que el aborto siga siendo clandestino”, aseguraron por aquellos días las activistas.

Lejos de hacer que se bajen los brazos --y los pañuelos--, la negativa fue el impulso para seguir en las calles. “Es impresionante la visibilización que tomó la lucha y hay que seguir siendo visibles. Esta fecha no es nueva, pero cobra fuerza. Es una lucha a nivel internacional, a la que le damos la impronta de que hay que seguir en la calle porque las mujeres se siguen muriendo en abortos clandestinos”, aseguró Soledad Gorostiaga, de la Campaña.

En su pañuelo y en su impronta, la Campaña tiene cuatro lemas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y Estado laico. “Este año, propusimos apuntar y darle especial fuerza a la primera, por la Educación Sexual Integral, por lo que estarán las compañeras de la Asamblea por la ESI con propuestas divertidas e informativas. Queremos que la gente sepa de qué se está hablando cuando pedimos esto, para desarmar discursos fundamentalistas. Como Campaña no confrontamos y proponemos esto, lejos de la violencia que se ejerce (del otro lado)”, dijo Gorostiaga.

Una nueva arremetida de sectores antiderechos propone “con mis hijos no te metas” y adelantan que habrá una movilización el mismo día que históricamente se dedicó para la lucha por la decisión de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, con el reclamo de aborto legal.

“Hay que darle mucha fuerza a la ESI, queremos hablar de esto y por eso convocamos a la Asamblea. No confrontamos y llamamos a no confrontar”, señaló Soledad.

Al mismo tiempo, la militante por el aborto legal aseguró que en los últimos meses del año habrá más espacios de movilización, visibilización y talleres. “Sabemos que hay espacios a los que todavía no hemos llegado y la idea es plantear estrategias para estar también ahí. En Rosario el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales se cumple, pero sabemos que hay lugares en los que esto no sucede y nos parece que la lucha también va por ese lado. Pareciera que perdimos el aborto legal y no es así, porque en el país existe la ILE. En todo caso, lo que nos negaron a las personas gestantes es el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo, pero el aborto legal existe y hay que poner la fuerza para que el protocolo se cumpla. No podemos retroceder en derechos”, reclamó.

El viernes habrá una conferencia de prensa en El Cairo, a partir de las 10, donde se darán detalles de lo que será una jornada de lucha y visibilización, el sábado. La convocatoria comenzará en Buenos Aires y Belgrano para hacer la corrida de la Campaña, en la previa del festival. Habrá bandas, feria y juegos, hasta las 20.