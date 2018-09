El anuncio de la ampliación de la deuda con el FMI no tuvo efecto ni en los mercados, donde el dólar retomó la carrera alcista, ni en la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2019, donde la oposición exigió que se extienda la lista de expositores del debate para convocar, entre otros, al flamante nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleri. La posición más dura la presentó el Frente para la Victoria, que solicitó que el Gobierno retire el proyecto presentado hace diez días y lo rehaga de acuerdo con las medidas de política fiscal y monetaria acordadas con el Fondo.

"Trajeron un presupuesto que parece un anexo del acuerdo con el FMI, que pone en jaque el funcionamiento del Estado y cercena derechos, y encima ahora cambiaron el acuerdo, con lo que este proyecto quedó totalmente obsoleto", advirtió el jefe del bloque FpV, Agustín Rossi, mediante un comunicado en el que se preguntó "cómo van a sostener un tipo de cambio promedio de 40,10 pesos, cuando ayer anunciaron una política cambiaria entre bandas de 34 a 44 pesos, que se ajustará al 3 por ciento mensual".

El comunicado del FpV reclamó que el presidente retire el Presupuesto 2019 y proponga uno nuevo en el que se explique, entre otras cosas, cómo podrán sostener las expectativas de crecimiento tras el anuncio que realizó ayer el titular del BCRA acerca del congelamiento de la base monetaria. "Mantener la misma cantidad de dinero circulante en este contexto inflacionario no puede conducir a otro camino que al de una mayor recesión", sentenció el bloque encabezado por Rossi.

En tanto, el diputado Diego Bossio, del Bloque Justicialista, exigió la presencia en las audiencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del presidente del BCRA para que dé explicaciones sobre la política monetaria, tasas de interés, de inflación y de tipo de cambio. "Cambiaron las condiciones en Argentina, día a día, minuto a minuto. Hay un nuevo acuerdo con el FMI que tendrá que venir a explicar el ministro (Nicolás) Dujovne y hay una nueva política monetaria, que genera cambios en la actividad económica", sostuvo Bossio, según el Parlamentario.com.

Por su parte, el legislador por Andrés Vallone (San Luis) consideró que frente a un "escenario volátil y dinámico, seguir discutiendo los términos técnicos del presupuesto en una sin razón, no tiene sentido". "Se ha entregado la soberanía económica al FMI y no podemos seguir discutiendo en esta comisión si antes no viene el nuevo presidente del Banco Central", agregó el puntano.

Entre otros pedidos para ampliar la agenda de expositores, los diputados del kirchnerismo Carlos Castagneto y Cristina Álvarez Rodríguez pidieron la convocatoria no sólo de otros funcionarios, como los titulares de Transporte, Guillermo Dietrich, y de la Anses, Emilio Basavilbaso, sino de quienes serán los "realmente damnificados por este mal presupuesto", las cooperativas, las cámaras de defensa del consumidor y los municipios.

Frente a los reclamos de la oposición, el presidente de la Comisión, el oficialista Luciano Laspina, advirtió que la "agenda productiva" se adaptará "en función de las circunstancias y los tiempos también". De acuerdo con los trascendidos surgidos ayer, tras la reunión reservada entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, con los presidente de los bloques que representan a los gobernados peronistas, la fecha estimada para votar el Presupuesto en Diputados sería el 24 de octubre.