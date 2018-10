“Las voces de lxs que ya no están” es el nombre de una nueva organización contra el gatillo fácil que reúne a familiares y víctimas de violencia institucional. Se trata de un espacio de encuentro que formaron los deudos y destinatarios de aquellos casos que suelen disfrazarse de enfrentamiento, y que muchas veces no llegan a la Justicia si no es por el reclamo permanente de cada familia. Los de María de los Angeles Paris, David Campos y Emanuel Medina, Gerardo Escobar, Franco Casco, Michel Campero, Sergio Giglio, Jonathan Ojeda, entre otros, son algunos de los rostros que se plasman en las banderas que piden justicia. La lucha consiste también en acompañarse en cada instancia judicial. Las fuerzas de la flamante agrupación están puestas, por estos días, en el juicio por el crimen de Brandon Cardozo, asesinado por un policía en una fiesta de Año Nuevo, que comienza la semana que viene. Recuerdos, anécdotas y estrategias, son los motivos de cada encuentro.