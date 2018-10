El suboficial de la Armada Rubén Darío Espínola, al declarar el lunes ante la jueza federal Marta Yáñez, que investiga las causas de la desaparición del submarino ARA San Juan, ratificó que el 15 de noviembre de 2017 recibió tres mensajes por radio “que podrían haber sido de la nave”, que entró en emergencia ese mismo día. Tal como publicó PáginaI12 el 18 de julio pasado, luego de que Espínola declarara ante la Comisión Bicameral que investiga el caso, el marino sostuvo que recibió los mensajes en la Base Naval de Mar del Plata y los retransmitió a la de Puerto Belgrano. El testigo admitió que en ese momento no dejó asentada la novedad en el parte diario. Recién lo hizo tres días después, luego de su franco, pero finalmente fue “presionado” por un superior, el teniente de fragata Rolando Conci, para que eliminara el registro.

Espínola confirmó ante la jueza que Conci “lo presionó para que borrara de los registros de la estación de radio de la Base Naval esos intentos de comunicación” que habrían sido del submarino desaparecido. En su testimonio de julio, ante la Bicameral, Espínola afirmó que escuchó la señal por tres de las cuatro frecuencias asignadas al ARA San Juan. “Yo sabía que ese submarino venía con inconvenientes” anteriores, pero aclaró que no pudo “establecer (contacto), fui saltando las frecuencias pero no tuve suerte. No pude nunca establecer el enlace”.

“Le dije al cabo que estaba conmigo ‘llamá hasta la estación de puertos que estén atentos, que está emitiendo el submarino’. Para mí era el submarino porque era la frecuencia del submarino. No podía ser otra cosa”. En la causa se trata de establecer la veracidad de los dichos y de ser así, las razones que llevaron a Conci a obligarlo a borrar los registros.