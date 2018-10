Críticas a Peña en Diputados

“Vaya y rehaga el presupuesto”

Axel Kicillof cruzó al jefe de Gabinete, que brinda en la Cámara baja su informe de gestión, y le cuestionó el proyecto de Presupuesto 2019 porque "todavía no lo aprobamos y la proyección ya no sirve”. El ex ministro de Economía pronosticó que hacia el final del mandato de Macri el PBI caerá 6 por ciento, la inflación subirá 200 por ciento y el peso se va a devaluar un 300 por ciento.