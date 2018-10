El secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, consideró ayer que “fue un claro penal” el que el árbitro brasileño Anderson Daronco no cobró frente a River, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores. En declaraciones formuladas a la AM 990, el dirigente sostuvo que “hubo una jugada importante para Independiente que el VAR no revisó, y podía haber cambiado el partido”.

Sobre el sistema tecnológico que se utiliza, dijo que “todos los clubes lo pagan y deberían ser utilizado por los árbitros”. Luego de la eliminación frente a River tras haber perdido en el estado Monumental, Maldonado puntualizó que “hay que trabajar en la parte anímica”.

En ese sentido, el mediocampista Maximiliano Meza concurrió al predio donde entrenó Independiente, para estar junto a sus compañeros luego de la eliminación. Según reconocieron a NA desde el entorno del futbolista, tomó la decisión de ir a pesar de estar “muy dolorido”, debido a que pretendía permanecer junto al grupo.

Cuando terminó el encuentro, Meza fue derivado a la Clínica Olivos donde le realizaron una tomografía en el tórax y en el cerebro, que arrojaron resultados positivos al punto tal que pudo dormir en su casa. El correntino, que sufrió un traumatismo de tórax, será evaluado en las próximas horas por los médicos de Independiente para ver cuándo estará a disposición del entrenador Ariel Holan.

A través de su cuenta de Twitter, la institución informó que “los estudios que le realizaron no arrojaron ninguna lesión”.

Meza, que fue embestido por Franco Armani en una jugada sobre el final del partido en ocasión de una pelota dividida, recibió el llamado del arquero de River para saber cómo se encontraba de salud. Ambos fueron compañeros en la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia y estuvieron en las dos convocatorias de Lionel Scaloni. Meza podría perderse los partidos ante Irak y Brasil.