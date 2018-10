Angela Ponce, coronada como Miss España, fue criticada por Miss Colombia por ser una mujer transexual. Valeria Morales, ganadora del certamen de belleza colombiano, opinó que Ponce no debería participar en Miss Universo porque considera que es una competencia “para mujeres que nacieron mujeres”. Ponce es la primera mujer transexual que competirá en el certamen.

Antes de ganar la corona de su país, Morales criticó a la candidata oriunda de Sevilla. “Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo”, afirmó. Luego, en una entrevista que le hizo un medio local, reafirmó esta postura y sostuvo que las mujeres “tienen su esencia y autenticidad”. “Hay desarrollos diferentes y tenemos espacios diferentes en donde podemos destacar. Nosotras tenemos nuestro concurso y ellas tienen el suyo”, declaró.

Ponce, por su parte, prefirió no responderle directamente a su contrincante. Ambas se enfrentarán en el próximo Miss Universo que se realizará el 17 de diciembre en Tailandia. Sin embargo, la sevillana reivindicó su derecho de participar en el certamen. “Yo soy una mujer trans y tengo derecho a estar ahí. Les digo que respeten porque las leyes de Miss Universo me admiten. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, yo soy una mujer con una característica diferente y creo que entro dentro del abanico de la diversidad que es ser mujer”, dijo en una entrevista en agosto.

“Cuando escucho que no todas las chicas competirán bajo las mismas condiciones, les digo que es verdad, pero porque en realidad he tenido que esforzarme el doble para llegar ahí, pues la naturaleza no me lo dio todo”, afirmó la actual Miss España. Asimismo, lamentó que la mayor parte de las críticas que recibió luego de su coronación fueran de “mujeres y gente de mi propio colectivo, justo cuando las mujeres están tomando las calles para exigir reconocimiento”. Ponce sostuvo que si la sociedad quiere progresar, se debe dejar de ver si “lo que otras mujeres están haciendo está mal o bien”.

La modelo ya ha tenido que enfrentarse a impedimentos burocráticos por el hecho de ser trans. En 2015, ganó Miss Cádiz, pero no fue admitida como participante en el concurso de Miss España debido a que no se aceptaban mujeres transexuales. Además, Ponce contó que hay marcas que no han querido trabajar con ella por su identidad de género. “Voy al casting, me eligen a mí y a los tres días me llaman de la agencia para decirme que han visto en mis redes sociales que soy trans y que no quieren trabajar conmigo”, expresó.

“Tener una vagina no te hace mujer”, aseguró Ponce. A los 16 años, ella decidió someterse a un tratamiento hormonal y luego a una vaginoplastia “para eliminar lo que para mí era una carga y un trauma”. Aun así, sostuvo que someterse a la cirugía es una decisión personal y no una condición necesaria para ser mujer. “Hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer”, explicó la modelo sevillana.

Los organizadores de Miss Universo aseguraron que no existe ningún inconveniente en que Ponce participe de la competencia. Guillermo Escobar, presidente de Miss Universo en España, afirmó que la participación de Ponce ayudó a elevar el perfil de la competencia. “Es pionera y envía un mensaje de equidad y respeto, pero espero que después tengamos más candidatas como ella y que éste ya no sea tema de portada de periódico”, sostuvo.