El senador nacional del Bloque Justicialista Alfredo Luenzo reiteró que su bancada no va a votar el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una cuestión que motorizó la interna en el oficialismo. “No permitiremos el desafuero de Cristina. Nosotros vamos a ratificar en el bloque, creo en su totalidad, el criterio que hemos sostenido hasta ahora”, indicó el senador, en sintonía con el planteo sobre el principio de inocencia que planteó históricamente el jefe de esa bancada, Miguel Angel Pichetto. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anticipó que el oficialismo intentará someter a votación en noviembre el pedido de desafuero de la ex presidenta por la causa de presunto intento de encubrimiento del atentado a la AMIA. Luenzo sostuvo que con eso, el oficialismo “lo único que hace es buscar nuevamente exponer al bloque de Argentina Federal”. El senador recordó que el hecho de que CFK tenga fueros “no obstaculiza bajo ningún punto de vista el avance de las investigaciones. Nosotros permitimos que se hagan los allanamientos”.