Niños y adultos mayores son los grupos de riesgo

“Aparecen alacranes en cantidades que preocupan”

Christian Dokmetjian es director del Instituto Nacional de Producción de Biológicos, donde se fabrica el antiveneno para picaduras de alacranes. Dice que crecieron mucho las consultas por la aparición de estos artrópodos. 

Franco Spinetta
Los alacranes suelen tener hasta cien crías y se encuentran desde hace décadas en la Ciudad
