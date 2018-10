El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, no descartó postularse a presidente el año que viene. Su partido viene siendo buscado desde el sector del peronismo que conformaron Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto. Lifschitz afirmó que se trata de “una foto de cuatro dirigentes que son conocidos”. “Actualmente ninguno tiene un liderazgo fuerte sobre la totalidad del peronismo. Son fracciones y, en algunos casos, referentes provinciales. Atrás de la foto no aparece ningún proyecto, ninguna propuesta que pueda seducir al peronismo en su conjunto y al ciudadano independiente”, cuestionó. No obstante, aseguró que “es viable” un acuerdo con sectores del peronismo y del radicalismo (mencionó a Ricardo Alfonsín). “Es como un jugador de fútbol. ¿Quién te va a decir que no quiere estar en la Selección? Me gustaría estar en un equipo para ganar. Pero no en el sentido de ganar una elección, sino de poder hacer realmente un cambio profundo en la Argentina. Me gustaría estar en ese equipo. No aspiro a ser el Messi de ese equipo”, dijo Lifschitz sobre la posibilidad de candidatearse a presidente.