1 Colón: Burián; Toledo, Godoy, Olivera, Escobar; Fritzler, Zuculini, Heredia, Estigarribia; Correa, Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

0 Newell’s: Aguerre; Piris, Callegari, Fontanini, Bittolo; Amoroso, Sills, Bernardello, Fertoli; Figueroa, Cabrera. DT: Omar De Felippe.

Goles: PT: 34m Chancalay (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Formica por Figueroa (N), 14m Oviedo por Sills (N) y Bernardi por Herredia (C), 20m Torres por Fértoli (N), 32m Bueno por Chancalay (C), 40m Clemente Rodríguez por Correa (C).

Arbitro: Patricio Loustau

Cancha: Colón

Expulsado: ST: 38m Escobar (C).

Como sucede desde hace un año, Newell’s sumó una nueva derrota en condición de visitante. Nunca ganó con Omar De Felippe como entrenador y ayer a Colón le alcanzó con imponer su juego en los primeros 45 minutos para encontrar la diferencia que será definitiva. Sin ideas, la Lepra recién logró jugar en campo rival cuando el entrenador puso a Mauro Formica. Pero un jugador no puede con su talento encubrir las deficiencias colectivas y hubo emoción hasta el final solo porque el sabalero se cansó, jugó con uno menos los últimos minutos y la Lepra llenó el área de centros, todos cabeceados por Zuculini, el mejor de la noche.

Newell’s venía de jugar muy mal el primer tiempo ante Lanús, pero logró reaccionar y ganó aquel partido. No fue el caso de anoche. El equipo volvió a mostrar su bajo nivel de rendimiento y se vio desbordado en la primera parte en todos los aspectos del juego ante Colón.

El sabalero se impuso en cancha porque jugó con la pelota y entre pases precisos llegó cuantas veces quiso al área de Aguirre. En general lo hacía sobrepasando a Bíttolo por la derecha pero después hizo lo propio por izquierda con Piris. El gol de la ventaja para el local tardó en aparecer solo porque Aguerre se lució con exigentes tapadas, la primera a Correa pisando el área grande y otra a Chancalay pisando en área chica.

El partido se jugó siempre en el campo leproso. Newell’s se mostró como un equipo fracturado, más aún porque en el medio Zuculini se impuso ante todos los volantes leprosos. Por lo cual Figueroa, Fértoli y Cabrera carecieron de relevancia en cancha. La resignación de De Felippe era tal que ni siquiera dio indicaciones en el último cuarto de hora.

La desazón del técnico rojinegro se consolidó con el inevitable gol de Colón. El ritmo de juego hacía imposible pensar en que el local no encuentre la ventaja y lo hizo Chancalay, con mucha comodidad para recibir la pelota en el área, dominarla, levantar la vista y elegir el remate, alto y fuerte para que nada pueda hacer Aguerre.

Solo por dos descuidos defensivos en el local hicieron entusiasmar a Newell’s con empatar. Pero Figueroa se sacó la pelota de encima cuando iba hacia el arco y luego un rebote le cayó a Sills y el volante la tiró a la tribuna.

Desde el primer minuto del segundo tiempo salió a jugar Formica y así Newell’s tuvo, al menos, juego en campo rival. Comenzó bien la Lepra con la pelota y Colón se llenó de amarillas. Pero nada de lo que hacía el equipo de De Felippe terminada en una ocasión de gol.

Sin juego en equipo, las ilusiones surgían de los pies de Formica. Y el diez, con un derechazo desde afuera del área que desvió Burián, generó la única ocasión cierta para empatar. Después el equipo se reiteró en centros, el sabalero reposó en la marca de Zuculini y Bernardi y lo controló sin mayores dificultades.

Escobar se fue expulsado por bajar a Amoroso, en una corrida al arco, y por eso el final tuvo tensión. Porque Colón se refugió en su área, donde sacó todos los centros que tiró Newell’s, ya desesperado por ver pasar otros tres puntos.

Newell’s va camino a poner en duda su permanencia en Primera. Ya lo dice su promedio y lo transmite el equipo cada vez que sale del Coloso del Parque