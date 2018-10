El famoso cantautor brasileño, Caetano Veloso, repudió en el diario Folha de San Pablo al periodista y ensayista Olavo de Carvalho, quien sugirió que de ser electo presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro la oposición sería destruida. En una publicación en la red social Facebook, el periodista derechista había dicho que la victoria de Bolsonaro representaba no sólo una derrota para los representantes del actual esquema de poder sino su total destrucción en cuanto a grupos, organizaciones y hasta individuos.

“Él dice que los que consideran a Bolsonaro como una amenaza a la democracia no están luchando para vencer una elección y sí ‘por la supervivencia política, social y hasta física’. Eso es un anuncio de autoritarismo asesino”, escribió Veloso, quien llamó a la ciudadanía y al propio Bolsonaro a rechazar estos dichos. El músico afirmó que el ex capitán del Ejército ya había dicho que la dictadura había matado poco, había usado un trípode simulando un arma para fusilar petistas, ya había alabado al torturador Brilhante Ustra y se había intentado separar del asesinato de un artista bahiano (votante del Partido de los Trabajadores- PT) por parte de un elector suyo, diciendo que no tenía nada que ver, en lugar de repudiar el hecho. Con ese historial, Veloso asegura que el texto de Carvalho anuncia una escalada de acciones violentas a la vez que insta a sus seguidores a perpetrarlas tan pronto Bolsonaro llegue a la Alvorada (si resulta electo en la segunda vuelta el 28 de octubre).

“Olavo, o sub-Heidegger de nuestro sub- Hitler (o sub- Spengler de nuestro sub-Goebbels), dice que los petistas, artistas, medios, profesores, periodistas e intelectuales apelan a recursos ilícitos e inmorales para obtener la victoria. Sin embargo, acabo de leer un texto en letras mayúsculas, producido por los correligionarios del capitán que dice: ‘El PT rompe imágenes, se refriega el curcifijo en los órganos genitales, orina en la Biblia y ahora quiere apoyo católico’. Debe ser la millonésima fake news (noticia falsa) expedida por la campaña bolsonarista”, escribió el músico.

Este tipo de afirmaciones sobre el PT, en general, y sobre el candidato Fernando Haddad, en particular, han inundado las redes sociales en esta parte de la campaña. Ayer mismo, Folha, en una sección que se dedica a desmentir noticias falsas, publicó un artículo titulado “No es cierto que Haddad incentiva el sexo entre padres e hijos”. El mismo Carvalho había publicado en su cuenta de Facebook el pasado 11 de octubre que el candidato petista había afirmado en un libro suyo que para implantar el socialismo, el tabú del incesto debía ser derribado. “El hombre quiere que los niños tengan sexo con sus madres”, escribió el periodista. Después del comentario de Carvalho, el contenido se viralizó. Por ello, la defensa de Haddad presentó una denuncia al Tribunal Supremo Electoral pidiendo derecho a réplica.

“Yo nunca fui petista. Nunca fui comunista (…) Pero haré lo que me sea posible para vencer el crecimiento de la desigualdad y, encima de todo, defenderé los derechos de la persona humana. Considero el texto de Olavo incitación a la violencia”, aseguró Veloso. “Convoco a mis conciudadanos a repudiarlo. ¿O vamos a fingir que su candidato ya venció la elección y, por eso, puede mandar a matar a quien no lo votó? Respetaré como presidente a quien sea elegido. Pero exijo de él que exhiba compromiso con los derechos de las personas y, como los otros ciudadanos, rechace lo que fue sugerido por Olavo de Carvalho”, sentenció el músico.