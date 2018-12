La actriz Eva de Dominici difundió hoy un video en el que denunció haber sufrido “abuso de poder” por parte de un director de cine ya fallecido. Afirmó que lo cuenta movida por el impacto de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthes y le agradeció a su antigua compañera de “Patito feo”, además de dejar en claro que antes le creyó a Juan Darthes, cuando la denuncia de Calu Rivero, y que ya no confía en él. “Este martes marcó un antes y un después, el caso de Thelma no es un hecho aislado”, aseguró.

En el video, relató cómo el director de cine la llevó en su auto, con permiso de su madre, y se desvió para hacerla subir a una oficina, donde la instó a tomar droga. Mi respuesta automática fue que no. No solo eso, sino que intentó convencerme varias veces, mientras él veía que mi madre me llamaba por teléfono preguntándome a qué hora llegaba”. Además, reveló que el cineasta le dijo que “me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y forma, poniéndome de ejemplo a otra actriz que ya lo había hecho supuestamente, que la foto la tomaba y la veía solo él. Yo le dije que me daba vergüenza, que no”.

La situación no terminó ahí, luego que el hombre la llevara de vuelta a su casa “manejando como un desquiciado”. “Me llamaba a las 2 de la mañana invitándome a Club 69; me llamó un día por teléfono maltratándome; otro día hasta llegó a decirme que me estaba haciendo un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar”, contó sobre lo que ocurrió después. Nunca le reveló el hecho a sus padres "porque tenía miedo que armen un quilombo fatal y perder mi trabajo".

Sobre la denuncia contra Darthes, dijo que en su momento “le creí al denunciado, porque lo quería mucho, había sido un gran compañero y se había portado de maravilla con mi familia. Pensé que las chicas estaban confundidas con todo esto del feminismo, cuyo objetivo no llegaba a entender muy bien y hasta me parecía un tanto agresivo”.

Pero todo cambió con la denuncia del martes, y por eso De Dominici se dirigió en cámara a Darthes. “Yo te pregunto, Juan, con todo el cariño que siempre te tuve a vos, a María y a tus hijos: si hubiera sido como vos decís, una adolescente te toca la puerta de la habitación y cuando entra se te insinúa e intenta besarte… vos como único actor de 45 años, dentro del contexto de la gira teatral de Patito Feo, como los que formamos parte sabemos que era, lo primero que le decís es '¿Estás loca?, vos tenés novio'. ¿De verdad? ¿No intentás protegerla como un adulto responsable? ¿No le avisás a la producción? ¿Realmente creés que el problema es que tiene novio? ¿O que tiene 16 años y la responsabilidad la tenés vos?".

Finalmente, le habló a Fardin: "Sos una valiente que, impulsada por y junto a otras mujeres que se animaron a hablar, destapaste una olla que no se va a tapar más. Como parte de Actrices Argentinas y copiando las palabras de Rita Segato, quiero que sepan que no queremos un cambio de manos del poder, de la capacidad de opresión, de la reducción del otro mediante la burla y el escarnio; estamos luchando por un mundo diferente, no por un mundo igual en manos de otros, simplemente nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez".