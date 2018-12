“Me cuesta irme de River porque es un club que me dio mucho y yo también creo que le devolví muchas alegrías”, expresó ayer Gonzalo Martínez desde Emiratos Arabes Unidos, en donde irá en busca del Mundial de Clubes (el debut será mañana frente al local Al Ain) en lo que sería su despedida del elenco millonario. El volante tendría todo acordado para jugar a partir de la próxima temporada en Atlanta United de Estados Unidos.

Y razón no le falta al jugador en cuanto a que “devolvió” mucho a los de Núñez. Dos Copas Argentina (2016 y 2017), una Supercopa (2017), dos Recopas Sudamericanas (2015 y 2016) y dos Libertadores (2015 y 2018), suma el ex Huracán desde que llegó a River en 2015. Además, como si los trofeos no bastasen, el zurdo se recibió de ídolo en los últimos Superclásicos, donde marcó cuatro goles, incluido el tanto que sentenció el 3-1 final de la Superfinal de vuelta jugada en Madrid. “En el podio pongo esta Copa Libertadores porque jugué, fui partícipe e hice goles y después pongo los dos goles de volea a Boca”, recordó Martínez al repasar su etapa en River durante una entrevista con el canal de televisión Fox Sports. Con la banda en la camiseta, el volante sumó 161 encuentros y marcó 33 goles; mientras que contra Boca, jugó 12 partidos (cinco triunfos, tres empates, cuatro derrotas) y marcó cuatro tantos, todos ellos durante los últimos seis Superclásicos.