El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suspendió sus actividades en la Argentina a causa de la falta de pagos acordados con el Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano. El organismo, reconocido internacionalmente por sus tareas, detalló que su trabajo en el país se financia a través de un convenio de cooperación con el Estado, pero "no liberó aún los fondos comprometidos por trabajos ya realizados durante 2018". Debido al recorte presupuestario, el EAAF adelantó que no podrá continuar con sus tareas en causas de derechos humanos y violencia de género. Desde el Ministerio de Justicia, a pesar la denuncia pública, aseguraron que el giro de los fondos estaba "solucionado".

El "Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera" entre el EAAF y la secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, se renovó anualmente desde 2005 sin interrupciones. Su interrupción por parte del equipo de profesionales impedirá continuar trabajos en curso como la identificación de los soldados caídos en la guerra de Islas Malvinas, que fueron enterrados como NN en el cementerio de Darwin; la búsqueda de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones forzadas o causas complejas como el atentado a la AMIA.

Desde el EAAF detallaron que la falta de voluntad por parte del Estado demoró la firma del convenio de este año hasta octubre pasado, pero eso no agilizó el pago de la totalidad de los fondos acordados. Además de colaborar con el Poder Judicial, el organismo brindó capacitaciones en ciencias forenses a personal judicial y de fuerzas de seguridad "a la espera de la transferencia de la asistencia acordada, quedando en una situación financiera crítica para sus trabajos en la Argentina".

"Todos los pasos administrativos del convenio con el Ministerio de Justicia se han visto demorados y todavía no sabemos si nos transferirán lo correspondiente a 2018. Los funcionarios consultados señalan que van a transferir la mitad del monto acordado", explicó Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF, quien precisó que hasta hoy al cierre del horario bancario eso no ocurrió. Fondebrider remarcó que "el EAAF es completamente independiente en su trabajo, que se basa en criterios científicos. Contamos con personal especializado, gastos operativos e insumos que deben ser cubiertos y no estamos en condiciones de hacerlo sin esos fondos. Es una situación muy delicada porque afecta expectativas de familiares y trabajos ya iniciados".