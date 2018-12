El presidente del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto no reniega de su tirria con el kirchnerismo en general y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en particular. Por caso, dijo que al Gobierno le "conviene polarizar" con la líder de Unidad Ciudadana porque a través de la polarización "consolida sus posibilidades" de imponerse en las elecciones de 2019. En ese sentido, apostó una vez más a la generación de un nuevo espacio político "que la propia sociedad va a crear" y como tal "va a tratar de consolidar".

Para senador no hay duda de que el Gobierno quiere a competir con CFK porque "es la lucha contra el pasado". Pichetto, que supo llegó al Congreso como diputado en la última etapa del gobierno menemista para luego pasar al Senado y nunca más abandonar su condición de legislador del oficialismo de turno, sostiene que al macrismo "no le conviene que surja una instancia democrática" que, entiende, es el sector del PJ que él representa.

Durante una entrevista radial Pichetto insistió con la vieja tesis de los tres tercios en cuanto a preferencias electorales. "La realidad es incontrastable: hay un espacio de tres fuerzas. Hay un espacio que la propia sociedad va a crear y tratar de consolidar para que en el 2019 no esté solamente la polarización".

El razonamiento es por lo menos curioso si se toma en cuenta que Pichetto siempre desconoció la posibilidad de la trascendencia de una tercera fuerza en el escenario político local y como ejemplo puso al Frepaso. Lo más curioso es que ahora esa tercera fuerza será la que él integra y, siguiendo su viejo razonamiento, es la que menos posibilidades tendría.

Sobre CFK, el legislador señaló que tiene "un piso y un techo altos, de 28 puntos, y eso le da potencialidad" pero advirtió que "las encuestas son siempre relativas y no hay que darles importancias en este momento". De todas formas reconoció que en Alternativa Federal, donde milita junto a un grupo de gobernadores del PJ, "va a haber que trabajar sobre aportes técnicos en un proceso electoral, focus group, visión de la sociedad, opinión, intuición y también algo de talento y de ideas del candidato. Sino, de lo contrario no se discute nada, siempre tonterías".

Pichetto no quiere la unidad del todo el peronismo y como tal afirmó durante la entrevista que no es necesario incluir a la senadora Kirchner en el armado del PJ: "Es una propuesta hecha pensando de cara al futuro y desconectando el pasado. Hay una construcción distinta y tiene que haber candidatos nuevos".

De todas formas, el senador mantiene firme su posición histórica sobre los desafueros en el Senado. En ese sentido, insistió en que en la causa de las fotocopias "es totalmente válido el procesamiento, pero no vemos realmente la necesidad de la prisión preventiva, que no se puede utilizar como pena anticipada". Poco después sostuvo que "el principio de inocencia se rompe con la sentencia firme. Es un criterio jurídico" y ratificó su postura: "Para mí no procede la prisión preventiva".