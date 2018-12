Desde Santa Fe

La convocatoria de María Eugenia Bielsa reunió esta semana a nueve partidos políticos en la construcción a la que dedica sus mejores esfuerzos: un Frente Amplio con eje en el peronismo (un "Frente Patriótico", lo llamaron en el congreso del PJ) y una lista de unidad para ganar las elecciones en 2019. La acompañó la vicepresidenta del Partido Justicialista Silvina Frana, quien coincide en el ideal. "Estoy convencida que lo mejor sería tener una sola lista", dijo Frana. Bielsa aseguró que el único plan es ganar Santa Fe. No hay plan B. "El mejor aporte que le podemos hacer a un proyecto nacional que combata el neoliberalismo (de Mauricio Macri) en la Argentina es ganar Santa Fe y ponerla en manos de quienes no van a claudicar ante los intereses de la oligarquía".

El diálogo se desarrolló durante tres horas en un local del microcentro santafesino, entre las dos y las cinco de la tarde del jueves. "Una reunión muy amena, muy distendida, muy cómoda, se notaba que había comodidad", reveló a Rosario 12 uno de sus participantes.

Ya a principios de noviembre, Bielsa sorprendió al reunir en la casa del presidente del PJ, Ricardo Olivera, a la mesa chica de su partido -excepto Frana que estaba en el Vaticano- con dirigentes de seis fuerzas políticas: aliados históricos (MID, Nuevo Encuentro y el Partido del Progreso Social) y espacios de centro izquierda (el Frente Social y Popular, Unidad y Participación y Ciudad Futura).

Así que la reunión del jueves fue la continuidad de aquella. Por los históricos participaron Miguel Kilibarda (presidente del MID), Aída "Chini" Methíaz (Nuevo Encuentro que lidera el ex diputado José María Tessa). Más: Carlos Manessi (Frente Social y Popular), Lucía Ganín (Patria Grande, que orienta Juan Grabois), Rubén Sala (secretario general del Partido Comunista), Mario "Nano" Sosa (Confluencia Santafesina), Diana González (Movimiento de Articulación Popular) y Daniel Ybañez (presidente del Partido Autonomista), entre otros.

La ex vicegobernadora insistió en el armado de un frente del campo nacional, popular y progresista, con eje en el peronismo. Desde hace tiempo, sus mejores esfuerzos apuntan a "lograr la unidad del PJ", que incluya a todos los sectores, entre ellos Unidad Ciudadana y el espacio que lidera Omar Perotti. "Las charlas son con el propio Perotti", pero también con el jefe del bloque de diputados nacionales del FpV Agustín Rossi, la senadora Marilín Sacnun y los diputados Marcos Cleri y Leandro Busatto. "Ella habla con todos. El diálogo más fluido es con Sacnun, pero el contacto es con todos", agregó la fuente.

La convicción de Bielsa es que un peronismo unido, con eje en el campo popular "garantizaría el triunfo en la provincia". Un Frente Amplio y una lista única. "El mejor favor que le podemos hacer a un proyecto nacional que combata el neoliberalismo en nuestro país es ganar Santa Fe y ponerla en manos de quienes no van a claudicar ante los intereses de la oligarquía", dijo.

Sus interlocutores coincidieron con "la unidad lo más amplia posible", pero marcaron su deseo de que peronismo logre también su "propia unidad, porque atravesar un proceso de internas sólo lo desgastaría, con riesgo de fractura. Mientras los otros partidos sortearían las PASO (del 28 de abril) sin dañarse y aprovecharían la campaña (desde el cierre de listas el 22 de febrero hasta las elecciones del 16 de junio) para fortalecer sus candidatos". "Todos mostraron muy buena predisposición en construir un espacio de estas características. Si bien no se habló en términos de compromiso, varios de los partidos dejaron en claro que forman parte de la estrategia de Bielsa", agregó la fuente.

"El único plan es ganar Santa Fe", sostuvo la arquitecta. "No hay planes alternativos que tengan que ver con otro tipo de candidaturas o con ocupar espacios legislativos. "Los espacios legislativos son importantes para acompañar a un gobierno en sintonía, pero la realidad se transforma desde el Poder Ejecutivo. Y por eso el único plan es ganar la provincia", remarcó.

Le preguntaron por sus diálogos en el PJ. Subrayó la "vocación" que encontró entre los aliados en "sentarse a dialogar, aún cuando no exista acuerdo, pero sí transparencia y franqueza en el diálogo". Y admitió "algunas dificultades" puertas adentro de su partido. "Lo que no puede faltar es diálogo, si hay o no acuerdos se verá, pero no es sincero decir que uno aboga por la unidad y por un Frente Amplio si no se sienta a hablar con los actores que están involucrados. Hay que hablar".

"¿Cuándo anuncia su candidatura?". "No es serio anunciarla y después buscar la unidad. Primero se construye la unidad y después se definen los candidatos", fue la respuesta.