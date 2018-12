Una ruidosa movilización realizó la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, y que culminó frente al Ministerio de Transporte. El gremio marchó en rechazo a la política aerocomercial del gobierno y exigieron además que se resuelvan los conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral. La movilización contó con el respaldo de gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de ATE Nacional.

“El gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley”, aseguró Brey. El gremio había anunciado un paro pero debió suspenderse luego de que el ministro Guillermo Dietrich corriera hasta las oficinas del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para que le dictara una conciliación obligatoria. La suspensión de la medida de fuerza no evitó que el gremio concretara la movilización prevista que contó con el respaldo de Hugo “Cachorro” Godoy de ATE Nacional, del camionero Pablo Moyano y Sergio Sánchez, el titular del gremio de peajes.

En cuanto a la revolución de los aviones que impulsa el gobierno, Brey advirtió que las líneas aéreas “están devolviendo aviones” y en ese sentido indicó que “estamos sufriendo que los compañeros se queden sin trabajo, en la incertidumbre. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”.