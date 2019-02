El fútbol colombiano se vio sacudido por las denuncias de acoso sexual en la selección femenina sub-17. El entrenador Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso quedaron en el ojo de la tormenta tras la acusación de la fisioterapeuta Carolina Rozo y la jugadora Angie Cano. Alonso fue separado de la selección, mientras que a Luna le ofrecieron seguir en el cargo si se comprueba su inocencia. La Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto. También las jugadoras Melissa Ortiz e Isabella Echeverry mediante un video pidieron un cambio para las mujeres futbolistas de Colombia.

“Tuve un inconveniente con el señor Didier Luna por acoso sexual y laboral. Hoy decido salir a la luz pública a contar mi historia", afirmó Rozo. “Después de unas semanas el señor empezó con unas afectuosidades hacía mí, con cariños hacía mí que no me gustaron y que obviamente me generaron inconformidad y me generaron mucha presión”, detalló.

"Cuando iba hacía mi habitación después del almuerzo en las horas de descanso, me aborda y me dice que me estaba hablando en serio que quería tener algo conmigo y que quería que fuéramos amigos especiales. Por supuesto yo le digo que no, que ese no era mi objetivo y él, molesto, me dice que tengo que afrontar las consecuencias. A partir de ese momento todo el cuerpo técnico se viene en contra mía", amplió Rozo en una entrevista televisiva.

Además, dijo que el entrenador acosaba a las jugadoras. Afirmó que Luna gustaba “acercarles su cara insinuándoles que le dieran un beso, acariciándoles las espalda”. Rozo le contó la situación a un superior, que dijo que intervendría, pero nunca pasó nada. Por eso hizo una denuncia ante la justicia ordinaria. Los hechos habrían sucedido en noviembre del año pasado, en ocasión de la disputa del Sudamericano que se jugó en la Argentina.

“Yo la llamaba cuando estaba en el Sudamericano y me decía que no podía hablar porque la vigilaban. Cuando llegó me contó que el preparador físico, Sigifredo Alonso, intentó entrar a su habitación y abusar sexualmente de ella”, dijo por su parte el padre de Cano.

A la fisioterapeuta y la jugadora Cano se sumaron Melissa Ortiz e Isabella Echeverry, dos futbolistas del seleccionado, que publicaron un video en las redes sociales. "Decidimos ser honestas con la realidad del fútbol en nuestro país. Con una serie de videos queremos crear conciencia y conocimiento. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas. #menosmiedomasfutbol #speakup", fue lo que escribió Ortiz en Twitter.

"No nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los uniformes son viejos, la Federación ha cortado jugadoras por hablar. Ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar", afirman Echeverri y Ortiz en el video.

Para Rozo, hay más casos de jugadoras que no hablan porque “están silenciadas por el miedo”. De hecho, varias futbolistas apoyaron al entrenador con el hashtag #PorTuBuenNombreDidierLuna. A Rozo la sorprende que la federación colombiana no haya apartado al técnico como sí hizo con Alonso. "Realmente estoy desconcertada por ver que no han tomado acciones con este señor, que lleva mucho tiempo en el fútbol y me aterra pensar que han pasado muchas niñas por manos de él y de pronto han estado en situaciones como las mías y se han quedado calladas. No sé por qué la Federación no ha tomado acciones con Luna y lo mantienen ahí".