Cuatro antiguos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron arrestados hoy. La Policía Federal concretó las detenciones del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; el ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad, Sandro Férgola; el ex gerente de Administración de Vialidad, Sergio Passacantando; y el ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello. Todos fueron detenidos en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Los cuatro se encontraban citados a declarar la semana próxima en indagatoria en la causa que investiga presuntos sobornos en la obra pública. Serán indagados a primera hora del lunes. Esas indagatorias abarcan a 101 personas en el tramo de la investigación concentrado en la adjudicación de obra pública civil.

Los arrestos se decidieron luego de recabar documentación y por los distintos testimonios que recogió el juez. Los nuevos arrestados ya se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investiga presunto direccionamiento de la obra pública civil a favor del empresario Lázaro Báez.

Periotti forma parte del listado de acusados que, encabezado por la ex presidenta y Báez, afrontará el juicio previsto para mayo. Férgola está procesado en un segundo tramo de la investigación, junto a Martín Báez, hijo del empresario.

Antes de los llamados a indagatorias que derivaron a su vez en las detenciones de cuatro citados,el juez Claudio Bonadio había dispuesto 82 operativos por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, este último implicado por la denuncia del empresario Pedro Etchebest de un pedido de coima, a través de Marcelo D'Alessio, para no quedar implicado en la causa.

La causa se inicio en agosto con las fotocopias de cuadernos que nunca aparecieron de Oscar Centeno, antiguo chofer de Roberto Baratta, hombre de Julio De Vido en el Ministerio de Infraestructura. El caso dio pie a arrestos de antiguos funcionarios y empresarios, varios de los cuales se acogieron al régimen de arrepentidos para incriminar a otras personas.