El plantel de Newell's llegó al Coloso del Parque con la noticia que Mauro Formica no iba a jugar. A pesar de entrenar toda la semana como jugador titular, el diez leproso no dejó atrás una molestia en la rodilla izquierda que sufrió en el partido con River y el técnico Héctor Bidoglio finalmente se inclinó por el ingreso de Lisandro Alzugaray en su lugar. Pero Formica no está lesionado y formó parte del banco de suplentes, por lo cual se espera su recuperación para el próximo partido.

Viernes. El plantel de Newell's no tendrá descanso dado que el equipo abrirá la 23º fecha de la Superliga el próximo viernes a las 19 y esta mañana entrenará en Bella Vista. La Lepra visitará a Gimnasia y Esgrima en La Plata y hay posibilidades que ante el Lobo regrese al equipo, además de Formica, Maximiliano Rodríguez. La Fiera se perdió ayer su segundo partido del año por una lesión muscular que sufrió ante San Martín de San Juan.