Desde Río Grande

Desde 1984, cada año, durante la noche del 1º y la mañana del 2 de abril, por iniciativa de los ex combatientes de Malvinas, la población de Río Grande se reúne de manera espontánea a recordar el aniversario de la guerra de Malvinas y enaltecer el justo reclamo soberano. Esto siempre sucede en el Monumento a los Héroes de Malvinas, ubicado en la costa de la ciudad. El monumento es una construcción de cemento con numerosas banderas argentinas. Y en el pie del mástil de la bandera más grande, hay un grabado con la forma de las Islas Malvinas en celeste y blanco. Todo está ubicado dentro de una plaza de cemento que tiene cadenas a su alrededor y una leyenda que indica: “Un pueblo jamás debe olvidar a los que dieron su vida por la dignidad de todos”.

En Río Grande, soplan vientos de reivindicaciones. Y en relación a otras reivindicaciones, llegaron a esta ciudad los responsables y los invitados de la segunda edición del Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo (Ficsur) para inaugurar la muestra que se desarrollará hasta el 22 de marzo (no sólo en Río Grande sino también en Tolhuin y Ushuaia simultáneamente). Y en esta edición, el Ficsur se propone reivindicar a las mujeres. Por eso, el lema es Mujeres y Cine y de las 82 películas que componen la programación, 60 fueron dirigidas por mujeres, además de que hay una competencia de óperas primas de directoras argentinas.

El Ficsur está organizado por el Grupo Octubre, cuenta con apoyo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida a e Islas del Atlántico Sur y es dirigido por la cineasta Paula de Luque. En la ceremonia de apertura estuvieron el titular del Grupo Octubre, Víctor Santa María; el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, otros funcionarios provinciales y De Luque. La ceremonia fue conducida por la periodista Teté Coustarot, quien con la calidez que le imprime siempre a las presentaciones públicas empezó por mencionar todas las actividades del festival y presentó un video que resume la programación. Luego invitó a De Luque al escenario. La directora señaló: “No hay un solo tipo de mujer. El festival viene a oponer, pero no por contradecir sino oponer otra mirada a esa única mirada hegemónica que estuvo y todavía sigue estando tan de moda: eso que da en llamarse el `universo femenino’. Hay múltiples universos femeninos y el festival viene a ser una muestra de eso”. Posteriormente, invitó a Julieta Díaz, la madrina del Ficsur.

“Estoy emocionada de estar en el sur del mundo en un festival en el que la mujer es protagonista.” Lita Stantic

Fue homenajeada la escritora y artesana Margarita Maldonado, del pueblo originario Selk’Nam. También recibió su distinción la gran productora argentina Lita Stantic, quien dijo: “Estoy emocionada de estar en el sur del mundo en un festival en el que la mujer es protagonista. Vengo de una época en la que había muy pocas mujeres en el cine: tres o cuatro directoras, y apareció María Luisa Bemberg, que fue el punto inicial de una historia que permitió que ahora haya veintipico de mujeres directoras en la Argentina”. Luego subió el vicegobernador Arcando y agradeció a Santa María por impulsar el Ficsur y, una vez concluido su mensaje, fue el turno del secretario de Cultura de Tierra del Fuego, Gonzalo Zamora, que expresó palabras similares de agradecimiento al titular del Grupo Octubre y a la directora del Ficsur. El cierre de la ceremonia quedó a cargo de la actriz y cantante Inés Estévez, quien antes de interpretar tres temas de jazz dijo que el primero “es una canción que fue escrita por una mujer, en la época en que los compositores eran todos varones”. Ella se llamaba Dolores Vicki Silvers, y “escribió muchísimas canciones de películas americanas”, contó Estévez. Tras su minirecital, se proyectó La noche de 12 años, del uruguayo Alvaro Brechner. En el cóctel posterior cantó Carolina Peleritti, pero en este caso fue un repertorio de folklore.

El festival sigue también en Ushuaia: este domingo a las 17, la cineasta Anahí Berneri brindará un seminario de realización cinematográfica. La directora de Alanís planteó que “visibilizar el trabajo de las mujeres ya sea en cine o en otras áreas de las artes siempre es importante porque genera referentes para las nuevas generaciones”. Esta cineasta -–que siempre tiene una mirada muy femenina en sus películas-- no está a favor de los cupos, de limitar o “del 50-50 en los festivales, pero sí en festivales que se enfoquen en fomentar el trabajo de las mujeres. En ese sentido sí porque crea referentes”. “Que de 82 películas, 60 sean dirigidas por mujeres era algo imposible hace dos décadas porque tampoco había mujeres que quisieran dirigir. Es un gran cambio de paradigma”, expresó a PáginaI12.

También en Ushuaia, la ex presidenta del Incaa, Lucrecia Cardoso, brindará el lunes a las 11 una charla del Observatorio del Sector Audiovisual e Info comunicacional. Pensar el desarrollo del sector audiovisual desde la provincia más austral del mundo “conlleva al desafío de pensarnos desde el lugar en que vivimos y cómo integrarnos al ecosistema digital para potenciar lo que somos aumentando las chances de llegar a donde queremos”, planteó Cardoso. “Hoy existe una posibilidad sostenible de articular la capacidad de contar historias en lenguaje audiovisual con integrar una compleja arquitectura de redes globales de infraestructura tecnológica y lenguajes digitales que crean las plataformas a través de las cuales la sociedad posmoderna se cuenta a sí misma”, explicó Cardoso sobre el núcleo de su charla. “El cine llega esta vez al sur de mundo con la potencia de un debate imprescindible alrededor del género que las mujeres queremos dar para crear consensos nuevos que nos permitan una sociedad en donde no haya violencias y el acceso al trabajo, a los espacios de decisión y a los roles familiares no sea un mandato que condicione a una identidad de género sino que sea una nueva construcción de sentido más libre, plena y entre iguales”, expresó en consonancia con sus colegas.