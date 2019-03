"Hay que escuchar los problemas concretos, qué nos plantea la gente, reconocerlo y planificar soluciones", instó Alicia Cavallero, precandidata a diputada provincial de Encuentro por Santa Fe, la lista que apoya a María Eugenia Bielsa como gobernadora. Una de las premisas de la titular del Partido del Progreso Social (PPS) e hija del diputado provincial, Héctor Cavallero, tiene que ver con que "hoy, la prioridad debe ser armar un programa conjunto para salir adelante de esta crisis. Cuando nuestro partido decidió apoyar la candidatura de Bielsa lo que vimos fue una propuesta diferente de hacer política, con un arraigo más profundo en los valores éticos y el contacto permanente con la gente. Vemos que los discursos políticos parecen de otro país, reflejan otra realidad y eso produce, junto con la situación económica y de seguridad, un mayor enojo en la gente". Seguridad y políticas sociales son los temas que más le preocupan.

Cavallero planteó que Bielsa -quien se enfrentará con Omar Perotti en las Paso- "intentó durante meses armar una oferta electoral más amplia, una lista de unidad de lo que finalmente fue el Frente Juntos, con otros partidos tradicionales del Frente; pero no se logró y será la gente quien decida". "Lo que distingue a María Eugenia de otro candidato es su imagen de transparencia, amplitud y honestidad", destacó.

La dirigente señaló que la lista que integra, encabezada por Silvina Frana, "es un grupo de hombres y mujeres que vienen de diferentes sectores y tenemos posiciones diferentes en algunos temas, pero priorizamos aquellos en los que estamos de acuerdo".

Sobre los temas de campaña, señaló: "Tienen que ver con la mirada que tenemos de Rosario y la región y con armar un programa a largo plazo, planificar para el futuro. Además de las cuestiones urgentes". Entre otras cosas, destacó a Rosario como "un nodo de comunicación importante en el interior del país, y se busca mejorar esto a nivel vial y portuario porque genera desarrollo económico y debe ser potenciado, con los controles debidos. Queremos aportar a la transparencia de las gestiones de gobierno", dijo.

Al hablar de seguridad, apuntó al "armado de un programa en el que se integren los tres niveles del Estado, a corto y largo plazo. Si se hace solo a corto plazo, como algunas de las medidas que fue abordando este gobierno provincial, no se pone solución final, sino parches". En ese sentido, evaluó que "en Rosario hay un grave problema de narcotráfico y lavado de dinero, que genera que aún con los jefes de las bandas presos se siga generando una fuente de ingresos que les permite sostener esa estructura". Y sumó: "Dicen que el municipio no puede hacer nada en la materia, y no es así. Es el que tiene el control sobre todo lo relacionado a los negocios, habilitaciones y funcionamiento comercial, porque tiene el poder de policía en la actividad. Vimos que salieron a la luz hace tiempo cuestiones como compra de autos con dinero en efectivo; inmuebles en las torres más importantes; desarmaderos vinculados al robo de vehículos; pensiones que se convierten en aguantaderos", enumeró.

También se refirió a la policía provincial. "Hemos planteado que el gobierno provincial transforme la carrera de seguridad en universitaria, para lograr mayor capacitación, un incentivo para perfeccionarse, aprender de política criminal. Hoy no vemos esto porque es acotada la formación ante la necesidad de sacar más efectivos a la calle. Tiene que haber una reforma del estatuto policial, con más transparencia en los controles".

En ese sentido, relacionó la problemática con la cuestión social. "El gobierno provincial no está teniendo un papel muy destacado, porque si analizamos las políticas de niñez o adicciones, dejan mucho que desear. Son problemáticas muy importantes que van en crecimiento y que si no son tomadas a tiempo terminan en problemas de seguridad. Todos los días nos encontramos en los barrios con madres desesperadas. Tenemos que mejorar todas estas políticas a largo plazo", instó.

La Justicia también le preocupa. "Sabemos que actúa cuando el delito ya está cometido y hay que trabajar fuertemente en prevención, tener una política de investigación criminal, para poder detectar antes la comisión de delitos. Tenemos que mejorar la rapidez de los juzgamientos, la tasa que es muy baja en cuanto a resoluciones. Teníamos una gran expectativa con la reforma penal, que requirió una gran inversión de la provincia, pero no vemos un cambio muy importante", aseguró.

Para la precandidata la situación va más allá del gobierno nacional. "Cuando uno gobierna correctamente y tiene poder de gestión los problemas se solucionan. Si el gobernador convocara a todos los diputados nacionales y provinciales, del partido que sea, ¿cree que no lo van a acompañar a pedir que se cumpla con las obras prometidas para terminar con las inundaciones? Es una mirada sobre cómo llevar adelante la gestión. Si pensás que vos solo podes hacer todo, evidentemente te equivocás", dijo; y criticó la gestión para el cobro de la deuda por coparticipación, que todavía no se efectivizó.