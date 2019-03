“Estamos acá muy convencidos de estar construyendo una nueva herramienta. Quienes estamos acá no encontramos un partido político que nos represente, por eso lo construimos”, sostuvo la diputada nacional y precandidata a jefa de Gobierno en la Ciudad, Victoria Donda, en el marco del primer Congreso Nacional Abierto de Somos, que se llevó a cabo ayer en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El acto comenzó a la tarde e incluyó distintos paneles simultáneos de debate sobre temáticas vinculadas a economía, trabajo, educación, ambiente, seguridad y panorama social.

Al cierre del encuentro, hubo un panel que contó con la presencia del precandidato a presidente y líder de Red por Argentina, Felipe Solá, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, el senador Fernando “Pino” Solanas, la referente de Somos Córdoba Silvia Quevedo, el referente de Barrios de Pie Daniel Menéndez y Donda, la líder de SOMOS Capital.

“Es un paso enorme haber llegado hasta acá, que es el primer Congreso Nacional de SOMOS. Llegamos con alegría, con orgullo, con esfuerzo a estar presentes en 20 provincias”, señaló la diputada y precandidata a jefa de Gobierno en un encuentro que reunió a militantes, sindicalistas y dirigentes de distintos partidos políticos de la oposición, entre ellos Victor Santa María, Daniel Arroyo, Facundo Moyano, Aldo Pignanelli, Juan Grabois, entre otros.

Durante su exposición, Donda hizo hincapié en la idea de llegar a “una amplia unidad” para “echar a Cambiemos” y aseguró que esa unidad “la vamos a construir con las PASO, con una ley”. “Macri ya fue. Perdió en la sociedad. Macri no solo no puede ganar: Macri ya perdió. La responsabilidad de que Macri no siga más la tenemos nosotros”, aseguró Donda, que manifestó su apoyo a la candidatura de Solá como referente a nivel nacional.

Solanas también consideró que es necesario construir “una nueva unidad, que salte las diferencias y las chicanas; que sea capaz de superar los rencores y desconfianzas”. A su turno, Fernández manifestó la necesidad de plantear la propuesta de SOMOS para que los argentinos vivan mejor. El candidato a presidente y líder de Red por Argentina, Solá, se refirió a la corrupción y fue categórico: “La corrupción es traición”. “No hay corporación y amigos, hay un pueblo y un gobierno. Y ese gobierno debe ser amplio, escuchar a todos, pero tener claro que en algunas cosas no transa”, sostuvo.

Más temprano, el plenario de la agrupación Seamos Libres manifestó la intención de construir un frente de unidad que, encabezado por Donda.

“Vamos a acompañar la candidatura de Victoria Donda a jefa de Gobierno”, señaló su secretario general Jonathan Thea.