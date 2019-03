Este domingo, tras dar un Taller de producción cinematográfica, Vanessa Ragone --productora de importantes películas como El secreto de sus ojos y La noche de 12 años--, mantuvo una charla con una de las productoras argentinas más importantes de la historia del cine: Lita Stantic. Ragone anticipó que Stantic tomó riesgos porque, además, produjo varias operas primas de directores como Diego Lerman, Lucrecia Martel y Adrián Caetano, entre otros grandes nombres del Nuevo Cine Argentino. "A mí me interesa acompañar a directores con los que se puede dialogar. A veces, hay acuerdo y, a veces, no", señaló Stantic. Dijo que ha "huido" de algunas películas, pero no porque no le interesaran sino porque temió "que hubiera un momento en que se originara un problema con el director", agregó la productora sin dar nombres. "El autor es el director. Yo tomé una frase de un francés que dijo que la madre de la película es el director y el padre es el productor", señaló Stantic.

"Tampoco hay que hacer la película de uno sino, por ejemplo, en una ópera prima, a partir de un libro, de un corto, hay que pensar que esa película le interesa a uno. Y a mí hay películas que me interesan y otras que no. Pueden ser muy buenas películas pero, en general, me interesa un cine que intenta decir algo, hacer reflexionar o llegar de alguna manera. No me interesa el cine comercial, solamente de entretenimiento", planteó Stantic, quien a su vez dijo que eso, a veces, "es dramático, porque es difícil hacer espectadores con este tipo de películas y últimamente es más difícil de lo que era hace unos años", agregó la productora. Dio ejemplos históricos de cómo el corralito afectó ciertas producciones, y citó recuerdos de María Luisa Bemberg, la directora pionera con posición feminista.