Libro. Presentación de Crítica de la razón reproductiva. Los futuros de Foucault, de Penélope Deutscher (Eterna Cadencia). Con Alejandra Uslenghi y Daniel Link en diálogo con la autora. Viernes 22 de marzo a las 19 en Honduras 5582. Entrada libre y gratuita.

Seminario. “Las entrevistas preliminares en psicoanálisis”. Coordinado por A. Starowlansky y S. Bueno. Inicio: lunes 1º de abril a las 19.45, en la Facultad de Psicología (UBA), Secretaría de Extensión. Informes e inscripción: http://www.psi.uba.ar/extension. Mail: [email protected]

Teatro. “Sin reserva...” Frente de Artistas del Borda. Dirección de Alberto Sava. Ex Centro Clandestino de Detención “Olimpo”. 27 y 28 de abril, 11 y 12 de mayo, a las 17. Ramón Falcón 4250. Se requiere puntualidad. Se suspende por lluvia. Entrada libre.

Seminario. Asociación Psicoanalítica Argentina. Centro de Estudios Psicoanalíticos Dr. José Bleger. Primer encuentro Seminario Central: “Sobre el amor en sesión”. Panelistas: Claudia Borensztejn y José Fischbein. Coordinación: Diego López de Gomara. Primer encuentro: jueves 4 de abril de 20.30 a 22. Frecuencia mensual (los primeros jueves de cada mes). Actividad libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Rodríguez Peña 1674. 4812 3518.

Coloquio. Asociación Psicoanalítica Argentina. 1ª Actividad de Coloquios Psicoanalíticos: “The time is out of joint”. “El tiempo desarticulado en la sociedad contemporánea”. Presentan Gabriela Goldstein y Beatriz Zelcer. Coordina Nicolás Giró. Introducción a la primera actividad: Claudia Borenzstein. Martes 16 de abril, a las 11. Actividad abierta y no arancelado. Rodríguez Peña 1674. 4812 3518.

Seminario. Procesos de subjetivación y desubjetivación en el trabajo. Christophe Dejours. Viernes 26 y sábado 27 de abril, en el Teatro IFT. Informes e inscripción en topia.com.ar/dejours

[email protected]