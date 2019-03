"Cuando Central sale a la cancha tiene que ser para ganar, sea quien sea el rival", afirmó Diego Cocca, casi como una declaración de principios. El nuevo técnico de Central trae a Arroyito el entusiasmo que se había perdido en el equipo, golpeado por tanta frustraciones. Como señal de que su llegada encontró la aprobación de toda la Comisión Directiva, Cocca estuvo flanqueado por el presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente Ricardo Carloni en su presentación. Los directivos, con rostros adustos, fueron el fiel rostro de la crisis en el club. Cocca, por su parte, la cara de las nuevas expectativas: "Todos juntos vamos a sacar a Central adelante, el fútbol me demostró que con trabajo se consiguen los resultados", subrayó.

Cocca llegó ayer a la mañana a Arroyo Seco. Abrió las puertas del Country por algunos minutos, cuando se presentó ante el plantel, y después pidió continuar la práctica sin periodistas ni testigos. En su primer día de trabajo trajo las sonrisas que ya no se veían en Central. Quizá porque el primer diagnóstico sobre el equipo es alentador. "Central tiene un buen plantel, pero lógicamente hay muchas cosas por trabajar", recalcó el flamante conductor táctico de los canayas.

"Los jugadores se van a brindar al máximo, no solo para correr y meter, sino también para respetar la historia de gran juego que tiene este club".

"Hubo interés por parte del club y mía de venir a Central. Que estén interesados en mi persona, mi trabajo y mi forma de conducir es muy importante para que uno quiera venir. Sentía que el club para volver a trabajar era éste. Por historia, por juego, por equipo, por jugadores, por querer revertir esto y poner a Central donde tiene que estar. Estos desafíos me gustan, me movilizaron y por eso acá estoy", aseguró Cocca.

"Seguramente muchas cosas no se hicieron bien en este tiempo. Al equipo le hacen muchos goles, no hace, genera poco y no juega bien. Pero no hay que centrarse en lo que pasó, sino en lo que viene. A partir de este momento hay que tener a un Central que sea positivo, que salga a buscar, que sea ordenado y que busque con sus armas ser completo. Primero hay que tener un orden de juego y después saber qué hacer cuando se tiene la pelota", precisó.

Si bien el equipo tiene mucho por mejorar para encontrar la primera victoria del año, Cocca se ocupó por prestar atención al entorno que rodea al equipo. La angustia del hincha y los problemas en la dirigencia no pasaron desapercibidos para Cocca y hubo un mensaje explícito para ellos: "Necesitamos del apoyo de todos. La gente tiene que tener fe y confianza. Tenemos que estar todos en la misma sintonía, cuerpo técnico, dirigentes, jugadores y la gente, para poder salir de esta situación y poner a Central a donde tiene que estar", enfatizó Cocca. "Los jugadores se van a brindar al máximo, no solo para correr y meter, sino también para respetar la historia de gran juego que tiene este club. Nos vamos a hacer cargo de mantener una línea de trabajo y de juego para que el equipo salga a la cancha de forma competitiva y pueda revertir la situación", prometió.

El debut de Cocca en Central será el domingo 31 ante Argentinos en La Paternal. Por delante tiene diez días de entrenamientos que servirán para "conocer a todos y tomar las mejores decisiones". "Debemos ponerlos en un buen nivel físico y lo más importante es tener bien en claro qué hacer con la pelota, porque si sólo corremos no nos va a alcanzar", resaltó.