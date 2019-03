NORUEGA

Matemática recibe máximo premio

“Me dijeron que nadie contrataba a mujeres, porque las mujeres debían estar en casa y tener bebés”, relató la científica norteamericana Karen Uhlenbeck, en 1997. Ella ganó el Premio Abel 2019, que implica recibir una suma similar a 600.000 euros y es considerado el Nobel de las matemáticas. “Pertenezco a la primera generación de mujeres que podían esperar una progresión profesional. En las décadas de 1960 y 1970, cuando se eliminaron las barreras legales para avanzar, esperábamos que las mujeres y las minorías entrarían por las puertas y ocuparían el lugar que les corresponde, al menos en el mundo académico. Las jóvenes matemáticas de hoy son un grupo de talento impresionante y diverso. Espero haber contribuido, a mi manera, junto a otras personas, a abrir estas puertas cerradas y a mantenerlas abiertas de par en par”, evaluó la matemática en una entrevista con El País.

URUGUAY

No hay carnaval sin nosotras

En Montevideo se llevó adelante el Encuentro Internacional de Murgas de Mujeres y Mujeres Murguistas, con la participación de cantantes y bailarinas de Argentina, Chile y Uruguay con el lema “No hay Carnaval sin nosotras”. En una crónica para La diaria, Julieta Nuñez describió: “Uno de los fines de este encuentro es la formación. Hay talleres dados por mujeres para mujeres, luego de que por años la reproducción de los saberes de Carnaval fue potestad exclusiva de los varones. Emilia es una neuquina que peleó por el aborto legal y que considera que el Carnaval es otra forma de lucha: “Esto que está pasando acá, con el núcleo en la murga pero extendiéndose a otros lugares, es necesario para reivindicar nuestros derechos y ganar espacios”.

ESTADOS UNIDOS

Locas, pero activas

La nueva publicidad de Nike, en el marco de la campaña Just Do It impulsa el empoderamiento de la mujer a través del deporte. Incluso, cuestiona como a las mujeres que se enojan, se apasionan, se comprometen o se esfuerzan se las tilda de “locas”. En el comercial participa la tenista afro Serena Williams; las futbolistas Megan Rapoine, Alex Morgan, Julie Ertz y Alyssa Naeher; la atleta Caster Semenya; la entrenadora de básquet Cheryl Reeve; la boxeadora Marlen Esparza; la basquetbolista Diana Taurasi; la entrenadora de la NBA Becky Hammon; la nadadora Simone Manuel; la gimnasta Simone Biles o la skater Sky Brown. Además se compilan escenas históricas de deportistas en distintas disciplinas a nivel mundial. El video se llama Dream Crazier.