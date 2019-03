El robo en las oficinas de campaña del Frente Renovador sigue despertando suspicacias y fue el propio Sergio Massa el se encargó de deslizarlas con un tiro por elevación a la Casa Rosada. “Espero no ver en la enorme maraña de trolls del Gobierno imágenes en crudo de nuestras recorridas” de campaña, disparó en referencia a parte del material sustraído por la única persona que -hasta ahora se sabe- ingresó al edificio. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aún no hay elementos para determinar si el hecho fue “un robo normal o no”.

Las tres notebooks que fueron robadas contenían información privada del candidato a presidente por Alternativa Federal; una era de él y otra de su secretaria privada. Quien robó, además, “estaba muy pendiente en tratar de clonar claves de Linkedin e Instagram de nuestros servidores”, precisó Massa.

Parte del contenido que había en esas computadoras eran informes de gestión e imágenes y videos en crudo grabados por el candidato de Alternativa Federal y su equipo de colaboradores. Parte de ellos fue visto durante las semanas anteriores y otras iban a ser utilizados en los próximos días.

“Espero no ver en la enorme maraña de trolls del Gobierno imágenes en crudo de nuestras recorridas porque me llamaría mucho la atención”, advirtió Massa en un claro mensaje hacia la Casa Rosada. "Capaz consiguen algo para las fake news, pero no hay trolls que puedan tapar el fracaso del gobierno", volvió a desafiar.

Massa se comunicó ayer con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien esta mañana evitó trazar alguna hipótesis del hecho porque, en su opinión, “todavía no alcanzan los datos como para decir su fue un robo normal o no”.

El dato que para la funcionaria “no cierra” es que “si alguien va a robar, es difícil que entre en la computadora de una persona”. “La lógica es que si va a hacerlo, se lleve las cosas”, y eso no fue lo que ocurrió, comentó en diálogo con La Red.

Durante una entrevista televisiva, Massa mostró un video en el que se ve a la persona que, según él, robó en sus oficinas de Avenida del Libertador al 800. Fue “entre las 5:40 y las 6:22”, señaló. “Ingresó con documentos falsos y dijo que iba a hacer un servicio técnico”, reveló. “Espero que no se trate de un hecho peor” que un robo y “aspiro a que la Justicia llegue al fondo”, remarcó.

“Deseo con toda mi alma y mi corazón que sea un robo porque ya viví una situación que no fue un robo”, puntualizó Massa al hacer referencia al supuesto asalto ocurrido en su casa en 2013 y por el cual un ex agente de inteligencia fue condenado a 12 años de prisión.