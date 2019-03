“Ayer Juliana llamó a mamá, este evento no estaba previsto… Le dijo que la reina Letizia la quería conocer. Es que mucho del programa de mamá sale en los diarios españoles. ¡Es un honor!”, contó Marcela Tinayre, sobre una invitación que la reina Letizia Ortiz había hecho a la conductora Mirtha Legrand que participó de la cena de honor que el presidente Mauricio Macri dio a los reyes de España ayer por la noche en el CCK. Antes de convertirse en reina, Letizia fue periodista: trabajó en el diario ABC y la agencia EFE y fue conductora de la Televisión Española. La propia Mirtha Legrand puso en duda la versión iniciada por su hija sobre la causa de la invitación, pero ambas estuvieron en la cena junto a varios miembros del Gabinete. En todo caso, el Gobierno no debe querer que ningún contratiempo incomode a los reyes luego de haberlos hecho esperar casi una hora en el avión porque no había una escalera para que bajaran.