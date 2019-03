“Estamos viviendo una Argentina de locos, un país anormal. La de Macri y la Vidal es una Argentina descontrolada, donde no hay tranquilidad ni sensibilidad”, sostuvo el diputado del bloque FpV-PJ Fernando Espinoza en una entrevista en Crónica TV en la que habló de su precandidatura a gobernador bonaerense y de la economía nacional, entre otros temas. Respecto a su postulación, sostuvo que “hace 15 años que no estamos preparando para gobernar la provincia de Buenos Aires tanto Verónica Magario como yo. Nadie se preparó tanto como nosotros. Hoy La Matanza es el lugar de la Argentina donde por el 100 por ciento de diferencia de votos pierden Macri y Vidal juntos. Es un éxito que se debe al saber gobernar con apoyo de la gente”. Respecto a la situación económica nacional, Espinoza evaluó que “Macri le va a entregar la próximo presidente la peor herencia de toda la historia argentina. Macri y Vidal van a pasar a la historia como los mayores endeudadores del país. Y la pregunta es: ¿dónde está la plata? Son 150 mil millones de dólares y está claro que no fue a la gente”. Con respecto a los cambios que vivió La Matanza durante su gestión, Espinoza subrayó: “Fui diez años intendente y transformamos La Matanza. Pasamos de ser la capital de la desigualdad a ser la capital nacional de la producción y el trabajo. Creamos 300 mil empleos nuevos y pasamos de 3 mil a 7.500 industrias en el distrito. Esto no es verso, son realidades”. Respecto a la posibilidad de que varios precandidatos compitan en una PASO en la Provincia, dejó clara su postura: “Queremos ir a una lista consensuada. En este momento queremos abrirles los brazos a todos porque el límite con Macri y Vidal y tenemos las mejores propuestas para hacerlo. El candidato de la Provincia tiene que ser la unidad y el consenso”.