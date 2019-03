El delantero argentino Gonzalo Higuaín, actualmente en Chelsea de la Premier League de Inglaterra, anunció ayer que su ciclo en la Selección “ya está terminado, para alegría de muchos y de otros no tanto”. “Mi relación con la Selección es viéndola de afuera, tratando de que le vaya de la mejor manera. Pero pensándolo profundamente mi ciclo ya está, para alegría de muchos y de otros no tanto mi ciclo ya está, quiero disfrutar de mí y de mi familia”, dijo Higuaín en diálogo con Fox Sports. “Hago lo mismo que ya hicieron otros compañeros, así que es hora de que se dejen de preocupar si estoy o no estoy”, agregó el ex River, Real Madrid, Napoli, Juventus y Milan. “Estuve día a día recibiendo críticas después del Mundial de Brasil. Que alguien juzgue tu trabajo todos los días, que digan que no servís, que sos un fracasado. ¡No es así! Fue directamente un ataque. La crítica constructiva sirve porque te hace ser mejor, pero la que te dicen ‘no servís más, sos un muerto, sos un fracasado’, esa crítica no sirve”, dijo.